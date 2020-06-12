繁殖場狗狗被折磨11年 義工拒放棄救回一命 眾籌盼助毛孩度餘生

難道狗狗長得可愛也有錯？更因品種罕有以致慘遭繁殖場折磨長達11年！幸得保護動物慈善協會（下稱：LAP）的義工拯救和醫治，並付出大量心力悉心照顧，罕有的三色松鼠狗Tawny才能脫離死神的魔掌，更獲得初嚐「去街街」、玩玩具和「扮靚靚」的機會，活了11年終可體驗到毛孩應有的生活。盼您亦能支持LAP的工作，助更多「Tawny」重過新生。

請支持毛孩助養計劃，賜Tawny第二生命！

罕見品種毛孩淪生育工具 中風後即遭丟棄

有別於一般約6、7歲便遭繁殖場丟棄的毛孩，Tawny去年獲救時已達11歲高齡。當牠被送到LAP時，不但頭頸往一邊傾側、四肢軟癱無法走動，雙眼更空洞無神，且不由自主地流口水，情況極為嚴重。LAP義工Yvonne直言，多年來拯救過無數繁殖場的毛孩，但從未見過如Tawny般嚴重的個案，「繁殖場狗狗好多都甩晒毛同腳有問題，再加上打針影響，往往唔係過肥就過瘦。但Tawny嚟到LAP時，直頭好似冇咗靈魂咁，好心痛。」

經獸醫診斷後，相信Tawny 11年來被長期注射荷爾蒙針刺激性慾，以繁殖幼犬供繁殖場售賣獲利，而針藥的副作用更導致牠中風。Yvonne坦言，獸醫曾建議讓Tawny接受安樂死，但她不忍對方一生都被囚禁在籠中，希望能給予牠生存的機會，「感覺到佢（Tawny）渴望人類救佢、好想生存，所以希望喺唔太痛苦嘅情況下，嘗試用唔同方法去救佢。」

去年獲LAP拯救的Tawny是罕有的三色松鼠狗，但其特別的毛色、可愛的外表卻令牠被囚禁在繁殖場長達11年，更因長期注射荷爾蒙針而中風。（由機構提供）

LAP義工Yvonne表示，繁殖場的毛孩大多因長期困在狹小、衛生條件惡劣的籠子中，甚至被注射荷爾蒙針，以致患上關節炎、狗瘟、中風等疾病，亦令牠們獲救後往往需持續接受治療。（資料圖片）

被困繁殖場11年 獲救後終嚐多個第一次

唔計時間、心機，淨係治療費都用咗起碼10萬，但見到佢𠵱家過番狗狗應有嘅生活，好慶幸當初冇放棄救佢。 Yvonne，LAP義工

當時Yvonne家中已飼養數隻唐狗，本已無心力再收養其他毛孩，但她看到Tawny的慘況，終決定將牠帶回家暫時照顧。除了接受獸醫治療，Yvonne亦為Tawny花盡心力研究食療，並帶牠去游泳和接受物理治療。緃然病情曾經反覆，更一度因呼吸困難而緊急送院，但在Yvonne悉心照顧下，Tawny的情況終有所改善，慢慢重拾活動能力，頭頸亦不再向一邊傾側。治療期間，Tawny更首嚐「去街街」、玩玩具和「扮靚靚」的滋味，體驗到毛孩應有的生活。

剛獲救時，Tawny的情況極為嚴重，獸醫更一度建議讓Tawny接受安樂死。幸得Yvonne悉心照顧，花盡心力帶牠去游水和接受物理治療，情況終有所改善。（由機構提供）

助養Tawny，讓其餘生幸福快樂！

目前，Tawny交由寄養家庭照顧，每日都會外出散步，過著與一般狗狗無異的生活。單憑其精靈可愛的外表，實難以想像牠曾在死亡邊緣擦身而過，惟Tawny始終飽受繁殖場摧殘長達11年，且年紀老邁，需接受長期治療，並食用特別糧，龐大開支令寄養家庭無力收養，只能在LAP支付相關開支的情況下，為Tawny提供安老的居所。盼您亦能通過支持毛孩助養計劃，讓Tawny開心地度過餘下的日子。

在Yvonne和寄養家庭悉心照顧下，Tawny終回復健康，並感受到人類對動物的關愛。（由機構提供）

醫療開支沉重 主人棄養重病毛孩

近年，不少人提倡「領養不棄養」，鼓勵愛動物的人以領養代替購買，並承諾好好照顧愛寵，絕不輕言棄養。一時間，「領養不棄養」彷彿變成一句流行的口號，但能堅持照顧年老患病的毛孩至終老的人又有多少？

單是2019年，LAP已拯救了超過700隻毛孩，除了如Tawny般的個案，當中亦不乏因患有長期病、癌症而被遺棄的貓狗，「好多人養之前冇計過寵物年紀大、患病時嘅開支，見到佢哋好得意就養。當寵物患癌、腎病、肝病等長期病，知道醫佢要10幾萬，就唔要佢。」Yvonne表示，縱然每年單是醫療開支已高達200多萬元，但LAP未有放棄拯救Nash、Bax等身患癌症的毛孩。能康復的，便為牠們尋覓新家；未能治癒的，亦讓牠們快樂且有尊嚴地走完最後一程。

Nash的前主人得悉牠患上末期胰臟癌，便直接將牠送去漁護署，令牠差點被人道毀滅。幸得LAP拯救，目前Nash正接受紓緩治療，盼能減輕其身體上的痛苦，讓牠好好地走完最後一程路。（由機構提供）

助養Nash、Bax等患癌毛孩，支持牠們打羸這場仗！

面對龐大的醫療開支，您未必有能力領養Tawny、Nash、Bax等需要長期接受治療的毛孩，但可以通過助養計劃，讓曾被遺棄的毛孩知道自己不再被人類遺忘。請即捐款助養Tawny、Nash、Bax等24隻毛孩的醫療及生活費：https://heart.hk01.com/zh/project/10282

除了LAP的24隻毛孩，「01心意」助養計劃還有80隻浪浪正等待您的愛！

沙律貓狗之家｜按此助養47隻毛孩

阿棍屋｜按此助養33隻毛孩

您的善款將直接落入「01心意」平台的動物慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

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