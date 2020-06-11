95kg大丹犬破健力氏世界紀錄　成世界最高狗　媽踢爆巨獸食量驚人

說到最高大的狗種，大家會想到什麼呢？ 大丹犬是世界上最高大的狗種，牠們平均肩高平均是76厘米，站立的時候可達180厘米，接近一道門的高度！說到大丹犬就不得不提及英國的「Freddy」，牠憑著身高成為世界上最高的狗！

站起來的高度約2.2米，比主人還要高（Instagram圖片 ：freddygreatdane/）

Claire Stoneman在八年前養了一對大丹犬，分別是Freddy和Fleur。原本Freddy是那窩小狗裏最矮小那隻，沒想到牠長大後竟搖身一變，成為了一隻巨狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2016年，健力氏世界紀錄頒發了一張證書給牠，指牠是世界公認最高的狗，其肩高達103.5厘米。當時大會還為牠量度站立時的身高，發現牠站立時竟達226厘米。

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Freddy不單身高誇張，體重亦非常誇張，牠目前的體重約95公斤，而且牠的食量超級驚人，每月的伙食費便高達630美元（折合港幣約4883元），牠平日最愛吃牛肉、雞肉和零食。

今年再破新紀錄

今年5月是Freddy的8歲生日，Claire不單為牠準備了一個生日派對，還送了一份獨特的生日禮物給牠，就是為牠申請成為「世界上最長壽大丹犬」！讓牠榮升成為世界上最高和最長壽的大丹犬！目前健力氏世界紀錄已經承認Freddy是「世界上最長壽大丹犬」，稍後將會頒證書給牠留念！

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