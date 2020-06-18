貓行為│媽變人肉貓砂盤　衣服濕透以為貓漏尿　看真點便知出意外

貓咪撒尿、漏尿的情況並不罕見。 台灣有貓主日前下班回家後，便直接在沙發睡著了，期間貓咪爬到她身上，沉沉地壓在她身上，害她睡不安穩然後醒了。她起來後，發現衣服、手臂都全濕，正以為貓咪漏取之際，她眼角卻瞥見一隻毛毛蟲。

媽睡覺到一半發現身上濕濕的，原來貓咪「咩咩」在她身上......（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

貓咪「咩咩」昨晚看到媽陸筱菁在沙發上熟睡，於是跳到她的身上。媽睡了好一會兒後，覺得咩咩沉沉地壓著她，原本想要移走牠，可惜怎麼趕也趕不走，只好先起身。沒想到，她的衣服、手臂都濕漉漉，眼光還看到一隻毛毛蟲，「還在想是不是漏尿之類的，結果一回頭看，小孩子！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「原本覺得貓生小孩很溫馨可愛，但生在自己身上就不是這種感覺了！」原來貓咪「咩咩」跳到她身上生小孩了，所以那些濕漉漉的液體原來是咩咩的陽水、體液！咩咩為小貓整理過後，就把牠叼到隱密櫃子裏。

媽不知道還有幾隻小貓，所以一直在膽戰心驚，怕牠在隱蔽的地方生小孩，結果她在稍後再更新，「真的只有一胎，貓媽媽還很不想餵奶，這個月會先把貓爸爸抓去切蛋蛋，等貓媽媽退奶也會絕育，謝謝各位關心。」

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「誰家貓會選主人身上生小孩的！」媽把咩咩生小孩的事件分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，短短半天已經有超過3千網民點讚，不少網民留言恭喜她當上外婆，也有網民留言解釋：「在主人旁邊比較放心，生的沒有壓力」、「動物通常會在覺得安心的地方生產」、「貓媽媽可能跳到妳身上想求助，可是叫不醒妳...」、「妳會有大福氣」、「這是不是比中樂透還難得啊」、「給孩子欽點的奶媽！」

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美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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