你不知道許志安與貓狗的10件事　傳他借狗狗成功追求鄭秀文

因安心偷食事件神隱一年多的藝人許志安，近日頻頻出席公開活動，算是正式復出。雖然他因爆出外遇風波而形象插水，但無可否認他是愛狗之人，也對毛孩充滿善心。更有指當年他成功追到Sammi，全因為有狗狗神助攻！

許志安是娛樂圈中出名的愛狗之人，他的愛犬Lucky今年已15歲，不時傳出生病消息，令人十分擔憂。幸好，Lucky有安仔與Sammi的悉心照顧，Sammi更專誠去上堂，學習如何照顧老狗。希望在他們夫妻二人照顧下，Lucky可以盡享天年。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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4月29日是Lucky仔的生日，牠已是年邁老狗，隨時都可能畢業。就像Sammi在IG裏所言：「世界上沒有必然的事，除了死亡。不管誰誰誰，都會有離去（意謂：死亡）的一天。就在失去之前，儘量去擁抱愛吧。」希望Lucky餘下的日子，不用再受苦，好好享受被疼愛。

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更於內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。