明明一起成長　5個月後虎斑迫爆電單車　柴犬哥委屈擠夾縫生存

別人時常說：「唐狗是驚喜包。」全因牠們的外貌、體形都沒有固定的標準，時常冒出驚喜。 台灣有位狗主養了一隻柴犬和一隻虎斑犬，她時常用電單車載兩隻狗狗外出。最初，虎斑犬年紀還小，即使兩隻狗狗窩在一起，位置也剛剛好。不過，牠好像被風吹脹了一般，五個月後，已經迫爆整個空間，旁邊的柴犬哥也被牠擠到超委屈。

早前，狗主劉欣分享了柴犬「小久」和虎斑犬「班長」一起坐電單車的對比照。當時小久只有一歲，而班長也不過兩個月大，即使兩隻狗狗坐在電單車上，仍然有很多空間，一點也不覺得擠。轉眼間五個月過去，班長好像照了「哆啦A夢」的放大燈，長得比小久還要大隻，所有空間都幾乎被牠霸佔了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽接受《香港01》訪問時表示，那張照片已經是兩年前的事情，現在班長已經長得更大隻了。她笑說：「平常外出還是兩隻擠在一起啊，還是能載的。不過，我腿都要打得很開、很開，褲子都破了三、四條，現在都穿寬鬆的褲子了。」

小久：「你再過一點好嗎？」班長：「這邊沒有位了。」（受訪者提供）

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「現在這隻柴犬，不是以前那隻哥哥了。」媽早前因為家裏出了點事情，無法兼顧兩隻狗狗，所以把較多人喜歡的小久交給新爸媽照顧，現在小久也改名做「皮皮」，媽也有好好幫小久尋新主，「新爸媽很愛小久，計畫疫情結束就帶牠去環島遊，跟著我的日子比較辛苦。」

「現在這隻柴犬也是別人給我的，叫菜雞。牠脾氣沒小久那麼好，不是每隻狗都親近。」幸好，菜雞跟班長相處的很好，媽現在出門也一定帶著牠們，即使要牠們擠在電單車上，也不會打架，「菜雞還會接受班長撲牠。」

媽把照片分享到facebook群組「米克斯傳奇」後，有不少網民都覺得牠們好可愛，部分留言指：「哥哥笑不出來了」、「哥哥看起來有點哀怨了」、「弟弟篡位成功」、「弟弟灌風了嗎」。

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