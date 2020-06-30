【量體重】食物不是最佳利誘　45個超可愛時刻　動物乖乖走到磅上

量體重是一件很私人的事，但保持適當的體重是必需的，因為這樣才能確保身體是健康。人類量體重會自己到磅上，但如果要替毛孩量體重呢？保育員為了準確得知毛孩體重，只能各出奇謀，利誘毛孩到磅上。除了抱着毛孩，或是用食物外，原來還有個更實際的方法，可令毛孩乖乖到磅上。

運氣好的話，用食物便可讓毛孩乖乖待在磅上。（Hagenbeck Zoo）

要替毛孩量體重，絕對不是一件容易的事。人類知道要量體重，會自行上磅量度。但毛孩卻不知道應如何去做，也不會靜靜地乖乖留在磅上。

於是保育員只能想盡方法，把毛孩氹到磅上！有些毛孩需要特別設計的磅，有些則要人類抱起來，又或是用食物利誘牠上磅，但原來還有一個更簡單直接的方法，就是把牠連同安樂窩一起移到磅上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，保育員想出各種方法給牠們量體重：

+ 40 + 39 + 38

看了這麼多種有趣的磅重方法，實在是非常有趣，大家印象最深刻的是用哪種方法呢？無論如何，定期替毛孩量度體重，能緊貼毛孩健康情況，第一時間知道牠們會否突然變輕或過重，隨時再作跟進處理。

替毛孩量體重的最佳方法：主人抱著貓咪或狗狗量體重，再扣掉自己的體重，這樣就能得知毛孩重量。畢竟，大多數貓咪與狗狗都不會乖乖坐在磅上，但卻願意乖乖待在主人懷中。

【在四川省樂山市，一條繁華的大街上，有一隻熊貓大搖大擺的過着馬路，但沒有引起旁人的奇異目光。原來，當地的人都知道，這隻看似是熊貓的真實身份，其實只是隻染了色的鬆獅犬！】