英短貓天生似個波超可愛　主人爆圓渾身形全因悲慘身世兼染怪病

很多主人都喜歡把英國短毛貓養到胖胖的，看起來圓渾渾超可愛。 英國短毛貓Pitoe同樣有著波一般的圓渾身形，別以為牠長得那麼胖是因為饞嘴，其實牠食量和體重都正常，看起來那麼胖，全因天生患了怪病。

Pitoe長得圓碌碌超可愛！不過可愛的背後，竟然是怪病作祟。（Instagram圖片：pitoethecat）

英國短毛貓Pitoe跟一般的肥貓一樣，表面看起來長得圓渾渾，不少網民看到牠的照片都會覺得牠超可愛，也有網民會留言請主人幫Pitoe減肥。不過Pitoe看起來那麼胖，原來跟牠身上的怪病有關。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

三年前，有位繁殖者帶著年幼的Pitoe到獸醫診所求診，護士Marie第一眼看到Pitoe，就察覺到牠有點奇怪，牠長得非常圓渾而且矮小，走路時好像有點困難。

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醫生為Pitoe照了X光，發現牠有嚴重的「先天性脊柱側彎」，而且這輩子都不會痊癒。 Marie指出：「由於Pitoe的脊柱側彎非常嚴重，繁殖者將無法把牠賣掉，於是把牠遺棄了。」她認為即使Pitoe身手不太靈活，牠仍然值得擁有美好的生活。她想起她的祖父母一直想養貓，於是提意他們領養Marie，讓Pitoe成為家裏的新成員。

「他們把牠寵壞了！」結果Pitoe成為了祖父母的寶貝！雖然脊柱側彎令牠的後腳不能正常活動，不能像正常的貓咪那麼活潑，但Marie的祖父母仍然努力跟牠互動，讓牠能保持一定的運動量。

「跟正常的貓咪一樣，喜歡吃飯和睡覺，同時也喜歡看著窗外，留意周圍發生的事。」隨著Pitoe慢慢長大，牠的身形變得2貓來越短而寬，Marie的祖父母即使再寵牠，也有努力控制牠的飲食，確保牠的體重不會超標，維持健康。「我們會定期為牠做檢查，確保牠不會感到痛苦。」

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美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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