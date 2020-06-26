小黑狗被地盤用完即棄　昔日一個心酸舉動　助牠命運神逆轉

不少地盤也會飼養狗隻，幫忙看守地盤、避免陌生人內進。然而，工程結束後，這些地盤狗又將何去何從呢？ 米奇是台灣某地盤飼養的狗狗，牠大多數時間都被鎖上鐵鍊在地盤生活，無論牠怎樣哭叫想要離開，地盤工人都視而不見，最近甚至通知收容所把牠帶走。幸好，有位一直關注米奇的好心人把牠救下，改變牠悲慘的命運。

小黑狗「米奇」非常親人，成功讓牠結識到好心人，並把牠帶走。（facebook圖片：米克斯傳奇）

小黑狗「米奇」原本住在台灣桃園區某地盤，牠偶爾會走到旁邊的公園散步，牠特別喜歡親近人類，所以時常會跟在人們身邊，偶爾還會跟人撒嬌。半年前，王小姐散步時遇上米奇，被牠乖巧的性格吸引著，於是時不時會去公園找牠，跟牠玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過米奇並非每次都會出現，偶爾她在公園繞好幾個圈，還是看不到牠。而這些米奇沒有出現的日子裏，街口後方總會傳來狗狗的哭喊聲。她指出，「某天我終於忍不住好奇走過去查看，原來街口的後方是一個工地，而嚎叫的狗正是被鐵鍊鎖著的米奇。」

米奇看到她後，哭喊得更加淒厲。哭喊聲令地盤工人發現到她，於是把鍊子解開，米奇急著衝到她身邊撒嬌，令她非常心痛，「自從知道米奇被長期用鐵鍊鎖養後，我試著和工地警衛打好關係，每天經過時，都請他放米奇過來。」

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地盤工人通知收容所捉狗

她幾乎每天都會過去探一探牠，讓牠感受到被愛惜的溫暖。直至最近，她從狗義工的口中聽到一個令人傷心的消息：「米奇幾天後會被抓走」原來地盤通知收容所，這裏有隻「流浪狗」。她不忍牠被送到收容所，甚至有機會被安樂死，於是下了一個決定：「我把米奇帶走。」

由於經濟條件不允許，她無法飼養米奇，只能把牠送到寄養家，並在facebook發文，希望幫「米奇」找到新主人。發文張貼後，不少網民都大讚王小姐的英勇行為，並祝福米奇能找到家。雖然目前米奇仍住在寄養家庭，但牠的性格親人，相信很快會找到新主人。

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