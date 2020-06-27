16歲老狗體貼挑這天離世　患癌仍裝精神令媽哭崩：謝謝貼心的孩子

狗狗的性格向來貼心，即使在病重、甚至臨別時也不忘考慮飼主的感受。台灣一頭老狗因患癌病重，牠日前在連假前夕告別人世，因此飼主有數天假期平復情緒，讓飼主不禁認為這安排是愛犬最後的體貼，感動得哭成淚人。

台灣網民秀瑛的16歲愛犬「球球」於日前（24日）早上病逝，隨即而來的端午連假給予了她喘息的機會，能慢慢放下悲痛，平復心情。其實球球早因鼻咽癌而病重，但偏偏撐至假期前離世，讓秀瑛感動不已，並發文哀悼及感謝愛犬：「謝謝我最貼心的孩子。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣一頭16歲老狗日前因癌病逝。（Facebook@米克斯傳奇）

▼▼▼▼▼點擊放大秀瑛為悼念球球所寫的催淚感言▼▼▼▼▼

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球球於月初確診鼻咽癌，加上年紀老邁，精神已大不如前，身體狀況亦急轉直下，連走路也成問題。然而，牠在秀瑛面前總會盡量打起精神，彷彿不想秀瑛為牠憂心般。牠不但會勉強撐起身軀主動討吃，更會努力自行如廁，「明明連走一步都費力，但仍堅持自己去廁所尿尿。」

可惜，球球始終不敵病魔折磨，在全家人的陪伴下靜靜地踏上了彩虹橋。球球陪伴了秀瑛十多年，見證著她由學生變成上班族，彼此早已建立了深厚的感情。但無論多難以割捨，仍難逃面對別離。秀瑛決定將球球埋葬在他們每日散步的小徑，好讓牠仍然能陪伴在家人身旁，「如果你想我們了，也不至於找不到回家的路。」

▼▼▼▼▼其實貓貓也十分有靈性，這隻貓貓為了臨終再看主人一眼，竟然...▼▼▼▼▼