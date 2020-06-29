【唐狗】回家途中對翻垃圾黑狗亂叫名　下秒發展出超尷尬結局

日前，台灣網民Lynn在家附近看見一頭流浪狗，於是隨口喊出家中愛犬「妞妞」的名字，竟因此而成功留住牠。就在Lynn準備帶牠回家暫時照顧之際，牠的飼主竟橫空出現，讓Lynn當場錯愕又尷尬。

要是看到可憐兮兮的流浪狗獨自覓食，不少見義勇為的市民也會伸出援手，包括來自台灣的網民Lynn。她日前（27日）看到住所附近有一頭黑色流浪狗，繼而隨口喊出愛犬「妞妞」的名字；豈料狗狗的主人突然現身，並問她如何得知狗狗的名字，令她尷尬不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民Lynn日前在家附近看見一頭流浪狗。（示意圖）（Naomi Suzuki@Unsplash）

亂喊愛犬名字 浪浪竟有反應

Lynn於當日早上時份首次看到那頭黑色唐狗，她接受《香港01》訪問時形容狗狗為「身體髒髒的，項圈很舊破破爛爛的，附近沒看到主人」，因此認為牠是流浪狗。直至晚上9點多，Lynn再次看見牠在住所附近翻垃圾，遂對牠隨口喊出家中貴婦狗「妞妞」的名字，豈料那黑色唐狗隨即雀躍地朝她走去，似乎認得這名字。然而，牠在吃光Lynn帶來的罐頭後隨即再次消失。其後，Lynn因放心不下，於是再次出發尋找牠，幾經辛苦在馬路旁的公園看見牠的身影。

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在擾攘了一整天後，Lynn下定決定將牠帶回家暫時照顧，然後再為牠找尋新家，於是便遠遠朝牠大喊「妞妞」。牠聽到叫喊後，飛快地跑向Lynn。就在Lynn對牠說出「先跟姊姊回家休息，明天在你去看醫生找主人」，並準備帶牠離開之際，牠的女飼主從旁緩緩走來，並開口搭話，令Lynn頓覺尷尬又略帶不悅。

最後，黑狗妞妞隨著女飼主走遠，而Lynn亦在半帶尷尬的情況下回家。Lynn解釋指，因家中的8歲黑色貴婦狗叫「妞妞」，所以才會對著那「流浪狗」脫口而出大喊妞妞。她補充指，因愛犬妞妞在擺尾時會順勢搖動屁股，所以便有了這個名字。

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