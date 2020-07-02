【領養狗】比特犬快被安樂死　兩歲妹妹一句話　把牠從死神手救回

有時候，一個決定足以改變狗狗一生。在美國有個小女孩，她隨着媽媽來到收容所。在眾多狗狗中，她對一隻帶病險遭安樂死的狗狗情有獨鍾，並向媽媽說了一句話，從此狗狗命運改變了。

媽媽，就是牠了大（fb@Audra Spurio）

當Audra Spurio帶着2歲的女兒G去到收容所時，她預期女兒會親近一隻可愛，而且充滿活力的狗狗。但到達後，她發現女兒在眾多狗狗中，對一隻可憐兮兮的比特犬情有獨鍾。她連續3次回到這狗狗的籠子旁，更清楚地向媽媽表達了一句話，從此這比特犬的命運改變了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看G與比特犬Scarlett第一次相遇時的情況】

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這個令人感動的故事，發生在美國俄亥俄州的一所收容中心。在去年底，當時只有2歲多的G，由媽媽Audra陪同下，來到了Friends of the Cuyahoga County Animal Shelter這動物收容所。

就是牠了！

媽媽Audra知道小女兒喜歡狗狗，也答應了會在收容所帶一隻狗狗回家，於是讓女兒自由地挑選合眼緣的。但沒料到，女兒似乎從一開始已選好了。她3次回到這比特犬的籠子旁，並輕輕撫摸牠，然後對媽媽說：「就是牠了！」

這隻比特犬來到收容所時，已滿身是病。身上有皮膚病，腳趾被葡萄菌感染因而腫脹，眼睛也因為疏於照顧幾乎黏在一起，鼻子也流着鼻涕。牠的情況相當糟糕，收容所甚至已考慮過要替牠安樂死，所以連名字也沒為牠取。

收容所也有分享這個感動領養故事。（fb@Audra Spurio）

但G的出現，改變了這比特犬的命運。當G去到這比特犬的籠子旁時，便賴着不肯走。她希望帶狗狗出籠子去散步，甚至用自己最喜歡的衣服，替狗狗抹去流出來的鼻涕。然後她又和媽媽說，「這小狗病了，牠需要幫助。」

最純真童言

大多數父母都不希望孩子親近這類帶病的狗狗，但Audra認為這是女兒的選擇，G甚至把狗狗抱起來，並親吻了牠。G不在乎這隻狗狗的外觀，也不會介懷牠身上有異味。

當快要離開收容所時，G再次回到這比特犬的籠子旁，並對媽媽說「生病的狗狗，需要幫助，帶回家！」

天真的童語，卻也是最純真的感情。Audra沒有拒絕女兒的要求，愉快地把這狗狗帶了回家，並替牠取名為Scarlett。或許要照顧Scarlett比一般狗狗要更費心思，但G一定會是個好幫手，因為這是她的選擇。

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