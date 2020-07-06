【小暑】貓狗食雪糕、刨冰嗎？愛協獸醫警告主人留意這件事

今日（7月6日）是小暑，不少寵主都會進食冰凍的甜點（例如雪糕、雪條）來消暑，部分人偶爾還會跟身邊的寵物分享。不過，這些冰凍的雪糕、雪條，貓狗能否進食呢？香港愛護動物協會獸醫桂珍就表示...

近日天氣炎熱，幾乎每天都高達攝氏30度，冰凍的雪糕、雪條當然大受歡迎。而且每當打開包裝袋，寵物們都就會馬上圍觀，想要分一杯羹。不過寵物能夠進食這些甜點呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

香港愛護動物協會副總監（獸醫服務）及首席獸醫桂珍並不建議讓貓狗吃雪糕，「因為很多貓狗患有乳糖不耐，食用乳製品可能導致腹瀉或胃腸道不適。」不過，這只是小毛病，寵物進食含糖分的雪糕、刨冰有機會引致其他嚴重疾病！

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雪糕、雪條這些都屬於人類食物，一般不建議讓寵物進食。假如想讓寵物消暑降溫，飲用清水已經足以令牠們感到涼快。

香港夏季天氣炎熱潮濕，動輒可達30℃，假如狗隻持續在氣溫高企的環境下活動，有機會出現中暑，這時主人應立即作紓緩措施，甚至送院求醫，否則會危害性命。

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近日天氣持續炎熱，不少寵主為了讓毛孩過得更舒適，都會開空調。不過近日有狗主就在facebook專頁指出，狗狗竟然在空調強勁的室內「慢性中暑」過身！狗主把愛犬慢性中暑到過身的經過放到facebook警惕世人。

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