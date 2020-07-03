百厭柴犬家中遇天敵瞬間變臉　躲牆角跳上梳化只為避開這東西！

很多狗狗都會害怕家中的電器，尤其是會發出聲音的，就更令牠們十分警戒。這隻來自日本的柴犬，當遇到家中這新來的電器產品時，更顯得極為緊張惶恐，如遇上可怕敵人般。在網民得知真相後，只能笑着說：「真有這麼可怕嗎？」

我只是小朋友！（ig@589_kohaku_）

柴犬給人的印象，總是天不怕地不怕，倔強又百厭，對四周的事件都充滿了好奇。但這隻來自日本的柴犬，牠卻有點膽小，因為當牠遇到家中這電器產品時便如臨大敵，極之警戒，要躲到牆角，甚至跳上梳化椅上戒備。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻單純的柴犬叫こはく，今年才1歲，是男孩子來的。牠對於媽媽新買回來的掃地機械人極之害怕，因為這怪東西會發出聲音，又會在家中四處走動。雖然媽媽已多次表示不用害怕，但こはく與掃地機械人獨處時還是極之警戒。

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最怕掃地機械人

這天，こはく又遇到正在打掃的掃地機械人，而媽媽其實就在旁邊拿着手機，要拍下こはく的情況。只見こはく皺着眉頭躲在牆角偷看，一臉可憐的樣子，好像要找人求救，「誰來救救我！」

網民對於這豆柴可愛舉動，都被逗得大笑了。「要這麼誇張嗎？都躲到上梳化了」、「我家狗狗也是如此，表示怕怕」、「好可愛呀！」、「明明是柴犬，連這東西也怕？」、「拿出男子氣慨出來，勇敢面對」。

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