【寵物善終】陪自來貓走最後一程　媽寫下牠最卑微遺願　惹哭網民

能夠與貓咪相遇，是一種緣份，應該要好好珍惜。在一個與貓咪相關的Facebook群組裏，有人分享了一個與貓咪難忘的故事，令所有網民看後淚崩。沒有驚天動地的感人事件，但從生活細節中，卻能令人更有共鳴。不少人都讚嘆表示，「是貓咪選擇了妳，妳已做得很好。」

貓咪選擇了新主人，並快樂地度過了最後的日子。（fb@Liseanne Ferland Rolwing）

這個令人動容的貓咪故事，來自Facebook群組「My house, not my cat」。顧名思意就是「這是我家，但貓咪不是我的」。一般來這裏分享的故事，都是突然出現的自來貓趣事。但這次分享的故事，卻有淡淡然的傷感。這自來貓本身有主人，但牠卻選擇了與新主人共度最後時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看看這橘貓的最後歲月，牠自己選擇了新主人，並在新主人懷裏安然離去】

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Liseanne Ferland Rolwing把她與貓咪的故事分享出來，雖然沒有可歌可泣的多年感情，但在這短短9個月內，人與貓的感情已不言而喻。

不請自來

Liseanne指在2019年2月時，她家大門外的監視器，拍得一隻橘貓老是出現在附近，於是她把一些貓糧放到小碗裏，開始餵這貓咪。

她也透過Nextdoor這個app（用GPS定位後，將消息共享給鄰居的平台），想找到貓咪的主人。但分享貓咪相片近兩個星期，一直沒人回應。這時她以為貓咪是流浪貓，卻沒想到突然橘貓主人出現了。

這APP可讓附近的鄰居互通消息。（nextdoor.com）

「你好，這貓咪叫Sam，是我們家養的，但牠卻不喜歡待在家中，白天總是在附近遊蕩，如果牠出現在妳面前，麻煩妳代為好好照顧牠。」

由於先前不知貓咪有主人，她已替貓咪取名為Cinnamon，一時也改不了口，但這無阻人貓之間的互動。她讓橘貓進入屋裏，也讓家人去摸摸牠，而牠與家中其他毛孩也相處很好。

就這樣，Liseanne的家好像突然多養了一隻貓咪。她高興地通知了橘貓主人，對方更表示「是貓咪選擇了你。」

短暫的幸福日子

快樂幸福的時光總是短暫，到了11月時，Liseanne發現橘貓病了，她趕緊打給貓咪原主人，並帶着貓咪看獸醫。

一切來得很突然，獸醫指貓咪有腎衰竭，經過一周與病魔的奮戰，最終橘貓還是去了彩虹橋。

貓咪遺願

【點擊圖片放大看，Liseanne傷心地為這自來貓代筆，寫下牠心中的卑微遺願】

Liseanne表示，每當她看到「My house, not my cat」裏分享的故事時，她都總會回想起與Cinnamon的生活點滴。9個月的光陰，實在太短了。

網民都稱Liseanne已做得很好，在貓咪最後歲月伴在牠身旁。（網上截圖）

網民被感動得流下淚水，「牠選擇與你共度最後的時光，這是段美好的回憶，會永遠藏於心底」、「妳已做得很好了，貓咪很幸運能遇上你」、「RIP，無論牠是Sam或Cinnamon，都是幸福快樂，因牠曾被愛過」、「感謝Sam的主人，她知道貓咪也有自己的選擇。牠選擇了妳，妳也好好陪着牠共度最後的日子，妳已做得很好」。

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