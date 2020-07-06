【貓回魂】老貓離世兩年後回家道別　媽憑這微線索認定：牠回來了

念念不忘，必有迴響。15歲的波斯貓Kiwi於兩年前去世，飼主Jessica一直也未能忘懷這位家人；直至日前，Jessica在家中突然嗅聞到牠生前獨有的味道，認定是牠回來了。不少網民均被Jessica的經歷所觸動，猜測Kiwi應是在投胎前回來向家人作最後告別。

網民Jessica在兩年前告別相伴13年的愛貓Kiwi，令她傷心不已。即使身邊仍有其他貓貓相伴，但Kiwi在她心中早已留下無法取替的位置。事隔兩年，她竟在家突然聞到Kiwi的味道，因此認定是Kiwi回來了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

15歲的波斯貓Kiwi於兩年前去世。（受訪者提供）

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就在上周的某晚，Jessica在家中廁所突然聞到那熟悉的味道，雖然那味道轉瞬即逝，但已足夠讓她認出那是Kiwi臨終前因病而有的異味。彼此相伴13年，Jessica形容Kiwi一直健康活潑，但後期因年老及遇上意外，造成牙齦潰爛，口腔經常散發異味。她接受訪問時坦言感愕然：「先是愣了一下，然後直覺牠回來了。我相信是牠回來看我們了。」

網民們得知她的經歷後也不禁為之動容，「牠應該是要去投胎過好日子了，來看你最後一次還有道別。」雖然Kiwi最後的道別短暫又突然，但Jessica直指不會感到悲傷或失望：「因為牠是好孩子，我知道他是回來看我們，牠真的貼心。」

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