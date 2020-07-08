貓行為│媽洗澡一直覺得被偷窺　裸體抬頭發現超好奇眼神

大家有過這樣的經驗嗎？每當需要上廁所、洗澡的時候，總會有個身影偷偷從門縫間竄進來，或是窗戶上總有雙眼想盡千方百計想偷窺你。 台灣有網民日前就在討論區發文指，指在洗澡期間經常會感覺到有視線在偷窺她，結果抬頭竟然看到......

網民抬頭看到一雙黃眼睛偷窺著她。（Instagram圖片：0.7_sevencats）

台灣有位女網民在浴室洗澡時，一直覺得有道視線在偷窺著她，令她覺得不禁毛骨悚然。她忍耐著恐懼抬起頭，竟然對上一雙黃眼睛......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這雙黃眼睛察覺到自己已經被發現，駐足了幾秒，轉身就消失了。正當網民以為可以安心洗澡時，她再感受到一股炙熱的視線，打量著她......她再抬頭，另一雙更深邃的黃眼睛正看著她。

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「我都覺得我才是牠們的寵物。」媽把貓咪偷窺的景象放到台灣討論區「Dcard」，結果引發3千多名網民留言，部份網民開玩笑指：「是不是在笑你都沒有毛。」、「牠們怕你在裡面遇到危險，因為水很可怕。」、「牠們輪班監督看樓主有沒有偷偷吃罐罐。」

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貓貓也許不如人類般聰明，但牠們古靈精怪的舉動仍經常為我們帶來驚喜。台灣一名網民日前在網上發文，表示發現了家中兩隻貓咪竟然發現了一條「秘道」，讓牠們即使身處不同房間，也有方法見面溝通，令網民大吃一驚。

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