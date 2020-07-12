【金毛尋回犬】小金遇見什麼都會燦笑　「魔性道具」一出牠秒愁了

金毛尋回犬的面部表情豐富，每次看到時，都總覺牠嘴角上揚，像是在露出微笑。在美國，可愛的小金毛Finn就是一隻開心果，牠平日最喜歡笑面迎人，看到媽媽拿什麼出來，都露出燦爛笑容。但唯獨媽媽拿出這東西時，牠便愁了！

拿盆栽在手，就表示淋完花就可以去散步了！（ig@goldengirl_xena）

美國有隻天生開朗活潑的金毛尋回犬，牠看到媽媽拿什麼東西在手上時，都會露出開心的笑容作回應。但有一種東西，只要媽媽起時，牠臉上笑容便會消失，並露出令人憐憫的愁容。網民看到後都大笑，紛紛表示金毛一定有可怕的經歷，「求狗狗心理陰影面積！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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生活在佛羅里達州的金毛弟弟Finn，牠與金毛姐姐Xena早已是網上紅狗，媽媽經常分享牠們的生活點滴。近日，媽媽又想到新的拍片題材，就是將東西拿到手上，看看金毛的反應。而這次的主角，就是弟弟Finn。

見到什麼都笑着回應

影片中可到，無論媽媽拿出的是盆栽、餐具、紙巾還是蠟燭，Finn都露出興奮的笑容，尾巴精神地搖晃着，好像知道這些東西都對牠好。或許，叉子表示有東西吃，紙巾代表吃飯前要抹嘴、蠟燭可能有牛扒有食……

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最怕黏毛滾輪

但當Finn看到見到黏毛滾輪時，牠的笑容便即時收起，並皺起眉頭，一副飽受委屈的樣子，下秒可能便會哭出來，可想而知牠有多討厭這件「毛毛殺手」。

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沒人知道為何Finn看到黏毛滾輪時便會發愁，有網民猜想可能金毛認為黏毛滾輪會吃掉牠身上的毛，所以很不喜歡。但無論如何，Finn的可愛反應，又再次為大家帶來歡樂，人人都盛讚Finn是陽光男孩，笑着笑着便能把正能量分享開去。

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【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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▼▼▼▼▼這3狗1貓的組合，其實在微博上相當出名。這幾隻金毛尋回犬實在相當聰明懂人話，牠們憑著其聰明才智而走紅。點擊相片看當時情況，主人告知有客人怕狗，所以牠們趕快齊齊回屋裏。▼▼▼▼▼