【唐狗】郵差送信遇唐狗　欲逗狗之際覺不對勁：陰影會跟著牠走？

唐狗可說是驚喜包，全因牠們的毛色、體型均沒有統一的標準，有時候會讓人大嚇一驚。 台灣有位郵差日前在送信的途中便遇到一隻超特別的唐狗，郵差在遠處看牠，以為牠是躲在陰影底下，走近才發現超爆笑真相。

台灣郵差林先生日前派信時，看到遠處一隻很可愛的狗狗在避太陽，於是打算上前逗牠玩，結果他走近的時候發現好像有點不對勁？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

郵差派信時遇萌犬，近看發現超爆笑亮點：（受訪者提供）

林先生接受《香港01》訪問時指出：「這是我代班送信時遇到的狗狗！這戶人家信件不多，所以比較少遇到。之前牠會狗窩裹面不理我。」或許林先生在牠身邊經過好幾次，狗狗也認為牠是好人，於是這天就放下架子出來迎接他。林先生終於看到狗狗的真面目、此時卻覺得有點不對勁？

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「我當時只有逗牠而已！明天要準備肉乾去收服牠。」林先生說完這句話後，就真的帶肉乾去探望牠，結果狗狗成功被牠收服，還給他撫摸！

林先生把狗狗的照片分享到facebook群組「有點毛毛的」，不到一天就吸引多達九千網民點讚，部分留言指：「乍看之下還以為狗跌落黑水溝」、「還以為是陰影」、「怪醫黑傑克？」、「生到一半墨水不夠」、「平常太陽都不曬左臉」。

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