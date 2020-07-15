唐狗膽小鬼天生表情百變　每次洗澡由大佬秒變小混混

狗狗是表情豐富的毛孩，牠們的一顰一笑都能帶歡樂給在旁的人。這隻來自台灣桃園的唐狗，天生就內建豐富表情包，只要動動眉毛，也是充滿霸氣。但當牠遇到水時便即時變了樣，變成人畜無害的小天使。

其實Leo才1歲，但由於眉頭緊皺，令人覺得有點兇。（江謹庭）

這隻表情豐富的唐狗叫Leo，快要一歲了。但牠天生就是眉頭緊鎖，一副大叔臉，有種不怒自威的感覺。雖然平日牠也會搗亂作怪，但媽媽表示事實牠卻是個膽小鬼，遇到其他狗狗也不敢上前打招呼，只是畏縮地躲到媽媽腳下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片齊來看看Leo變臉的樣子，牠緊鎖的眉真的很有戲】

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據媽媽表示，把Leo帶回家時，已發覺牠無時無刻都是皺着眉頭，看來像個霸氣十足的大叔般。平日在家中也是小霸王，脾氣不好時更會拆家。

遇水會變身？

不過，當Leo碰到水時，便像是變了身般，一瞬間緊鎖的眉頭就會鬆開，變成一個可愛到不得了的小寶寶。由於每次洗澡時都露出一副可憐樣，令不少人誤會牠怕水。但媽媽認真回應，指Leo不是怕水，牠也不抗拒洗澡，每次玩水時牠其實是很高興的。

網民看到Leo的多變表情後，都留言表示狗狗眉毛很有戲。「認真時的樣子有點嚇人」、「明明是可愛小寶寶，眉頭嚇怕了人」、「單眼皮就是好看」、「一遇水便人畜無害了」。

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