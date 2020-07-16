肥松鼠食量超正常　患了這怪病身型狂脹成XXL碼

松鼠一向給人貪吃的形象，全因牠們會把海量食物塞進嘴巴裏，然後儲藏起來。 外國有隻松鼠胖得像個波，有不少網民都猜測牠的食量非比尋常，不過牠的主人卻大爆真相：「牠的食量超正常。」身型暴脹的真正原因，只是一個怪病讓牠不能瘦下來。

網民某天回家看到枕頭上有2隻粉嫩松鼠。（facebook圖片：Little Thumbelina Girl）

在4年前的某個寒冷早晨，外國網民Michael和Christina發現枕頭上多了兩隻粉嫩的小松鼠。據了解，牠們居住的大樹，由於建築影響而被毀掉，為了保護兩隻小松鼠，松鼠媽爬了10層樓，終於找到一間窗戶打開的房子，把小松鼠搬進去屋內，並放到最舒適的枕頭上，牠還叼了一起樹枝、樹葉放在枕頭上。

松鼠媽或許不想小松鼠繼續在戶外飄泊，所以拒絕帶牠們離開，後來甚至消失在他們的眼前。他們只好暫時照顧這兩隻小松鼠。可惜，其中一隻小松鼠在松鼠媽離開後沒多久，便離世人世。不幸中的大幸是，在他們悉心照顧下，另一隻松鼠成功存活下來，他們為這位小女孩取名為「Thumbelina」。

Thumbelina是一隻喜歡慢活的松鼠，平日絕對不會跑來跑去。看著Thumbelina日漸膨脹的體型，他們決定控制牠的飲食，結果還是沒有成效。他們決定帶牠看醫生，結果診斷發現牠患上了奇疾......

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他們過去也有收留過小松鼠，原本打算待Thumbelina長大後，就把牠放回大自然。不過經過一段時間觀察、照顧後，Thumbelina好像成長得比其他松鼠慢，牠很遲才能斷奶，而且平日也不愛跑跑跳跳。也跟其他松鼠相處不來，假如放牠回到大自然，可能會產生其他危險，加上Thumbelina患上奇疾，所以他們決定收養牠。

現在Thumbelina每天都跟爸媽過著快樂的日子，還因為牠的故事成為了人氣的網紅松鼠！

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7年前，美國有隻小松鼠被颶風吹走，並吹到人類的屋裏去。屋主不單好心地收留了牠，還特製作可愛的熊公仔，讓牠能每天抱著，安心睡覺！

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奧地利的野生動物攝影師Julian Rad，平日最喜歡拍攝野生的松鼠、倉鼠、兔子、狐狸。他在他的鏡頭下，每隻動物都展現出最精伶一面，原來松鼠內心戲超多，每張照片都彷彿在演戲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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刺蝟雖然不是鼠類，但牠們的表情超豐富，好比動物界動帝！

近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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