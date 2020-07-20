貓屎│屋內有榴槤味　爸自家研發出吸味武器　網民：負壓系統？

貓咪糞便所帶來的異味，並非每一個人都可以接受。 日前有網民為了解決貓咪便糞那種「新鮮榴槤味」，於是在貓砂盤上加建吸味神器，結果引來無數網民留下爆笑留言：「負壓系統？」

網民Frank用妙計在貓砂盤加裝「負壓系統」驅走「榴槤味」。 （受訪者提供）

網民Frank家裏養了三隻貓，分別是「雪糕」、「甜筒」、「布冧」，由於想貓貓有個舒適的環境休息、 去大小便，所以把貓砂盤安置在書房裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「有時風向問題，大小便的氣味會吹回屋內。」他接受《香港01》訪問指，之前曾經在書房裏裝抽氣扇，但效果不太理想，書房仍時常飄出「榴槤味」，所以他把心一橫製作「砂盤專用強力吸臭神器」，情況有如新冠肺炎的「負壓病房」，結果異味的情況真的大有改善。

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「咁大工程唔會再有新鮮榴槤味嗱掛......」Frank把他的發明分享到「天下貓貓一樣貓」，吸引超過2千名網民點讚及留言，部分留言指：「食榴槤為咩吖…為新鮮吖嘛」、「隔離屋唔食榴槤嘅鄰居，好想嚟投訴你，點解餐餐食榴槤。」也有網民建議如何改善貓糞便臭味的問題：「其實買好啲嘅貓砂就已經冇乜味啦。」、「用小蘇打粉就能除臭驅蟲。」、「即時清走咪唔使搞到咁複雜囉！」、「其實食生肉已經解決咗個問題。」

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崩潰了！女兒拜託媽買貓砂鏟，結果買了這個東西？

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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台灣有隻流浪貓為了討食物，每天幾次從B2地庫爬20層樓梯討吃，屋主不忍心牠繼續流離失所，於是決心收養牠。一年時間過去，貓咪竟然從瘦弱浪貓變身成肥白美少年！

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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