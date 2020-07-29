柴犬「岳」擁超強平衡力　頂3顆橘子未算誇　最誇張是這東西！

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 只要有食物，就可以控制到一隻柴犬？日本超萌柴犬「岳」就是其中之一，牠的主人時常在牠的頭頂擺放各式各樣的食物，每次看到有吃的，岳都會乖乖站著，展現出超強平衝力，就連模特兒難以做到的事情，牠都可以輕易辦到！

柴犬岳：「這盤蛋糕是我的。」

今年7歲的柴犬「岳」（ガク），是日本非常有名的網紅狗，牠受歡迎的原因，不單是因為牠樣子可愛，還因為牠擁有超強的平衡力！能夠用頭頂著各式各樣的東西！

岳的主人在機緣巧合下，發現牠有很出色的平衡力，即使在牠的頭頂、鼻尖放上零食、麵包、飲料，東西都不會掉下來，簡直神乎奇技！而最令人感到驚訝的是，牠的頭上竟然可以頂著某樣圓碌碌的食物而不掉下來！

▾這東西連模特兒都未必能放在頭上！而岳竟然做到了？點撃圖片放大：看岳表演▾

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主人把岳頂著各種物品的照片上載到Instagram，不少網民都大讚岳的平衡力超好！更因此而吸納了不少粉絲，牠的Instagram已有近20萬網民追蹤。而柴犬岳和貓咪寅次郎的故事亦耐人尋味，畫面溫馨又暖心。

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柴犬岳（ガク），從小便與一隻短毛老貓鱈魚一起成長。可是貓咪鱈魚在2016年時離世了，從此柴犬岳顯得悶悶不樂。直到1年後，柴犬岳的主人收養了一隻流浪虎斑貓寅次朗，從此牠們像是彼此相愛般，就連睡覺也是互相依偎在一起。