爸在高鐵偷打開貓袋　貓露無辜臉放電　網民驚呼：想坐牠旁！

大家覺得外表長得怎樣的貓咪最可愛？眼大大的、臉圓圓的？ 台灣有位爸家裏養了一隻橘白色的貓咪「阿蹼仔」，牠不單擁有以上萌貓必備的特徵，偶爾還會露出超無害的無辜臉。日前，爸帶阿蹼仔坐高鐵，怕困在貓袋裏太久會不舒服，豈料一打開袋就給牠的無辜臉電暈。

阿蹼仔：「人家本身就可愛。」（facebook圖片：貓界小鮮肉-阿蹼仔）

台灣貓爸鍾桓嵱日前帶著貓咪「阿蹼仔」一起坐高鐵，由於高鐵規定貓狗必須安置在寵物袋、籠內，不能把貓狗放出來，所以阿蹼仔已經乖乖在寵物袋裏呆了一程車。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸看列車即將到達目的地，於是稍為開了一個小洞，讓阿蹼仔稍為呼吸一下新鮮空氣，順道看看牠的情況，豈料阿蹼仔探頭出來時，竟然露出一張無辜臉，圓渾的臉配上無害的眼神，彷彿在說：「爸～到站了嗎～」爸當場被阿蹼仔的眼神電暈。

▾▾▾阿蹼仔把爸一秒電暈？到底牠當時有多可愛呢？點撃圖輯看牠的無辜臉！▾▾▾

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「兒子坐高鐵到站要下車前的表情，阿爸說好可愛，大家覺得呢？」爸把阿蹼仔的萌照放上facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，結果成功吸引近6千網民點讚，大部分網民都留言讚阿蹼仔可愛，例如「超可愛的好萌」、「別人家貓咪不會讓我失望」、「超可愛的，好想做他隔壁喔」、「好羨慕！可以帶貓出門」、「好像剛睡醒的臉」。

大家又有被阿蹼仔的可愛臉萌到嗎？

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崩潰了！女兒拜託媽買貓砂鏟，結果買了這個東西？

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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台灣有隻流浪貓為了討食物，每天幾次從B2地庫爬20層樓梯討吃，屋主不忍心牠繼續流離失所，於是決心收養牠。一年時間過去，貓咪竟然從瘦弱浪貓變身成肥白美少年！

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

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