【狗散步】妹妹想摸貴婦狗　媽展現最強教養　網民：學起來！

相信不少爸媽帶狗狗散步時，都遇過小孩子。有的會怕得躲在父母身後，有的會大無畏上前摸狗。 台灣有位狗主日前帶家中的貴婦狗外出遊玩時，就恰巧遇到一位想摸狗的小女孩，她還來不及開聲阻止，女孩的媽媽便過來展現出最強教養。

貴婦狗「咩妹」的外表猶如小熊，長得人見人愛，難怪小女孩想摸牠。（facebook圖片：咩妹Meimei）

台灣貴婦狗「咩妹」日前跟狗主到台中玩耍，她們在街上遇到一位小女孩。這位小女孩不單不怕狗，而且還想伸手摸摸可愛的咩妹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主還來不及阻止，女孩的媽媽便走過來跟她說了一番話，令狗主感動不已，立即大讚這位媽媽很會教小孩，而且是「我碰過最懂得尊重動物的人」。到底這位媽媽說了什麼呢？

▾女孩媽的一番話令狗主感動不已？到底她說了什麼？點撃圖片放大：看答案▾

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「相信小孩長大後，也會成為一個溫暖尊重彼此的大人！」狗主把咩妹遇上小女孩一事分享到facebook群組「貴賓狗家族」，轉眼間獲千多網民點讚，大部分留言都讚揚這位有教養的媽媽，指：「好棒的教育」、「我也都會這樣跟我女兒說」、「有家教果然就是不一樣」、「互相尊重很重要」、「我也要學起來」。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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親自送別相伴多年的毛孩，成人尚且難以平復，對懵懂稚嫩的小孩的打擊更是難以想像。一名港媽在網上分享送別愛犬的心碎經歷，她的4名資優女兒亦難忍悲痛，眼淚決堤，哭訴著寧用渴望而久的禮物換取愛犬，天真的願望讓人不由得心痛。

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