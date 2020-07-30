貓飲食│貓咪長期只食這種魚可致死亡　寵物營養學會會長拆解原因

俗話說：「哪有不吃魚的貓？」 事實上，並不是每一隻貓都喜歡吃魚，而且並非全部魚都適合貓隻食用。香港寵物營養學會會長劉潤餘接受《香港01》訪問時，貓咪長期只食用某種魚，不單會影響健康，嚴重時還可以引致死亡！

並非所有魚都適合貓咪食用。（Unsplash）

每當提及貓，都聯想到「貓捉老鼠」、「貓吃魚」的場面。事實上，很多貓是不懂捕鼠，也有很多貓是不吃魚的，而且絕非所有魚都適合貓隻食用。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

香港寵物營養學會會長劉潤餘接受《香港01》訪問時指出，如貓咪長期進食某種魚類，有機會導致維他命B1缺乏、維他命E缺乏，嚴重時可導致死亡！到底那種是什麼魚呢？

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市面上有眾多供貓食用的魚罐頭，要怎樣確保它們合符標準，貓隻可以安全食用呢？劉潤餘表示，可以參照廠商在包裝上印有的標籤，大部分貓罐都會依照「美國飼料管理協會（簡稱：AAFCO）」營養標準來製作，如符合「第一聲明」就代表貓糧能為寵物提供充足營養。

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對於足不出戶的貓貓們而言，吃錯食物也許就是牠們染病的最大原因之一。以下10種食材在我們日常生活中均十分常見，但它們隨時可令貓貓不適，甚至是死亡！想避免意外的話，謹記切勿將這些食物餵予貓咪。

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饞嘴的毛孩不計其數，來自台中的這頭小貓「Mika」絕對是當中的表表者，牠的偷吃技巧已修練至出神入化，身手非一般敏捷。牠日前竟趁飼主不留意，以迅雷不及掩耳之勢偷走人人嫌棄的「美食」，讓飼主哭笑不得。

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