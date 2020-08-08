流浪貓一直不給抱　媽半年後如願　可惜這是最後一次

流浪貓為了保護自己，通常會跟人類保持一段距離，即使是餵養牠們的義工，要抱牠們、摸牠們也不容易。 有位來自馬來西亞的貓義工，她的庭院不時有流浪貓到訪，於是她就開始餵養牠們，好讓牠們三餐溫飽。其中，有一隻流浪貓特別怕她，一直不願意給她抱、給她摸。這天，她終於可以抱牠、摸牠，沒想到是這種心碎的情況下。

貓咪小可愛今年初出現在Pinky的庭院。（受訪者提供）

今年初，Pinky的庭院忽然來了一隻從沒看過的小貓，起初她還以為是隻自來貓，後來才發現是她餵養貓咪誕下的小貓，於是Pinky為牠取了一個名字，叫作「小可愛」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於貓媽有保護孩子的天性，Pinky好幾次想接近小可愛，母貓都會張牙舞爪，有次還把她抓傷。小可愛亦非常怕人，只要稍為走近一點點，牠就會退避三舍。日前，Pinky終於可以摸到小可愛，沒想到是在這種心碎的場面下。

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「你來的時候還是小奶貓一隻，跟隨在媽媽身邊，遺傳媽媽基因，很怕陌生人。直到今天我才可以抱到你，再也不會怕我摸摸你了。」Pinky把小可愛的故事分享到facebook群組「貓咪俱樂部大馬站」，部分網民留言安慰她指：「令人心疼的貓孩子」、「可以明白你的難過」、「真的看到哭了」。

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貓咪性情高傲，有些甚至不願被飼主觸摸。一名飼主苦等了3年，終於獲得貓貓的信任，可近距離接觸牠。然而，命運卻和他們開了一個殘酷的玩笑，在一個月後就奪去了貓貓的性命，令飼主悲痛不已。

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