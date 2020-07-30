狗行為│18歲狗狗有特殊小便癖好　馬路留6米神秘鬼畫符

日前台灣的馬路上出現一道神秘鬼畫符，令不少鄰居都停下腳步，露出一臉不可思議的表情！ 有位飼主剛帶完狗狗去散步，回頭發現這道鬼畫符，立即發現是愛犬的所作所為，馬上感到超丟臉！到底牠做了什麼呢？

台灣狗主陳怡玲養了隻唐狗「豹哥」，牠現時已經18歲，仍然健康活潑，每天都會跟著媽外出散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早幾天，媽一如以往地帶豹哥外出散步，回家的時候有鄰居發現地上有一道神秘的鬼畫符。她亦不禁回頭看，馬上發現是豹哥的傑作。媽媽接受《香港01》訪問時指出，「目測大概沒間斷6公尺。我覺得很丟臉啦！」到底豹哥做了什麼才會在地上留下一道鬼畫符呢？

▾▾▾豹哥做了什麼會在路面留下鬼畫符呢？點撃圖片放大：揭開真相▾▾▾

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「豹哥平常很愛這樣，很奇怪的癖好！」雖然豹哥已經18歲，但除了後腳沒什麼力氣以外，其他都非常好，而且還會製作「鬼畫符」逗大家開心！媽把豹哥的傑作分享到facebook群組，結果不少網民都被牠逗笑，留言指：「其實這是街頭藝術」、「萬里長城」、「整條馬路都是豹哥的」！

▾▾▾狗狗行為真的令人費解，立即拉下看更多！▾▾▾

有時候狗狗太過黏人，實在叫主人不知如何是好。在日本，有隻很想主人時刻伴着自己的狗狗，每當聽到主人要外出時，牠都會做出一個誇張的行為，令人哭笑不得！

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▾▾▾不少狗狗都希望有人陪牠們玩，另一隻狗狗則是去到公園，發覺好朋友不在，露出落寞背影▾▾▾

（Facebook@米克斯傳奇）

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