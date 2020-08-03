貓肉球│內地麥當勞推貓咪薯條夾　網民創意大爆發　自創12新用法

香脆的薯條是不少人從小到大都喜歡的食物，不過每次食薯條都會沾得滿手油膩，令人感到非常困擾。 日前內地麥當勞便乘著「大薯條日」推出限定盲盒「喵喵薯夾」，讓貓咪肉球造型的夾子幫大家夾薯條。結果網民馬上創意大爆發，想出無數過「新」用途！

內地麥當勞推出超萌的肉球夾。（小紅書圖片）

相信大家都試過吃薯條弄到滿手油膩，內地麥當勞最近便推出了一款「喵喵薯夾」，以超可愛的肉球夾代替手指夾起薯條，保持手指乾淨之餘，又能夠保持衛生，最重要是使用過程超、療、癒！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這款喵喵薯夾推出後，不少網民都爭相到麥當勞搶購，並馬上拆開打卡。部分創意無限的網民，馬上想到肉球夾的其他用途，更在主子身上「實測」......

肉球夾不夾薯條可以做什麼？

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▾▾▾不少商店都曾經推出貓咪造型的周邊商品！點撃圖片看更多▾▾▾

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這款可愛的「喵喵薯夾」一共有5款，包括虎虎喵、阿灰喵、奶油喵、三花喵、橘橘喵，每款都非常可愛，一個售59元人民幣。不過它是以「盲盒」抽款式的，款式隨機派發，換句話要運氣非常好才能順利收集到全套。

而最可惜的是，這款肉球夾是內地麥當勞限定發售，香港麥當勞暫時未有引進！希望哪天香港能購買吧！

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日本有位網友めーちっさい特別喜歡將奇奇怪怪的貓狗造型，製作成惡搞模型。他的手工精細，幾乎能把貓狗100%還原！不過，他絕不會還原貓狗的真實樣貌，而是把牠們惡搞成照片上的奇怪造型，讓牠們變成外星人！

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