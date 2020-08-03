日本節目推介刺蝟、守宮做新手寵物　網民鬧爆誤導

日本電視節目《かんさい情報ネットten.》在日前播出的單元中，向觀眾推介了3種適合新手飼養的寵物，包括刺蝟、八齒鼠和豹紋守宮。節目播出後遭大批網民抨擊，不少飼主更反駁指這些動物其實絕不易養。

隨著飼養寵物變得越來越普遍，似乎越來越多人忘記了這份承諾的重量，在飼養前往往忘了衡量自己能否肩起這責任。日本電視節目《かんさい情報ネットten.》日前公開推介了3種聲稱適合新手飼養的寵物，惹來網民猛烈抨擊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日本節目推介了3種適合新手飼養的寵物，遭大批網民抨擊。（Twitter@maruolion）

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節目中推介了刺蝟、八齒鼠和豹紋守宮，作為「入門級」寵物，但有許多飼主對這名單也不敢苟同。節目內容在Twitter引起了熱烈討論，多數網民也認為節目帶有誤導性，並直斥不應懷著「因為容易所以養」的心態。

有網民甚至直言「沒有所謂適合新手養的寵物」，另外則有網民說笑指最適合新手養的寵物應是「他媽哥池」，因為要是連虛擬寵物都無法妥善照顧，那麼證明你絕不適合飼養活生生的寵物。

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