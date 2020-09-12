老貓狗照顧｜獸醫教貓狗應何時開始身體檢查　寵物關節痛良方推介

寵物是家中重要的成員。對於我們心愛的動物，無疑會想提供最好的糧食、玩具甚至乎最好的洗髮水等等給牠們。但對於最重要的健康，我們家裏的貓貓和狗狗未必是最好的溝通者，我們又可以怎樣給予牠們最好的關注？

由於動物非常擅長隱藏疾病，在不適的時侯，牠們很少會出現症狀，只憑日常觀察及關注，再經驗的獸醫也可能錯過隱藏的疾病，尤其是當牠們開始年老的時候。所以我們會建議年紀比較大的寵物（7歲或以上）進行定期年度檢查（包括全面血液檢查）。這樣我們才能及早發現疾病，在病入膏肓前給予適當的治療，讓寵物得到理想及成功的康復。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

定期檢查對動物健康十分重要。（9Lives Veterinary Hospital）

日常生活入手觀察

首先，主人可以從日常生活中的細微變化入手，例如留意飲水及排尿次數，外出散步時的活躍程度及步姿，以及咳嗽及嘔吐的頻率。飲水或排尿次數的增加可能表示腎臟疾病或其他內臟與代謝的疾病；對於年老的貓，這有可能是甲狀腺功能亢進症的其中一種病徵。當小狗外出散步時沒有以前興奮或不願意走比較遠的路段，這有可能表示疼痛症狀或關節退化性的疾病；小狗更頻繁的咳嗽可能代表潛在的心臟病；貓咪更頻繁的嘔吐可能有潛在腸胃不適、低度胰臟炎、腎病、代謝性疾病、甚至是腫瘤性疾病。除了定期檢查，我們也可以引入中醫治療如針灸及中草藥以幫助老年的寵物維持最佳的健康狀態。

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寵物關節問題

如何知道寵物是否有隱藏的關節疼痛？如果狗狗已沒有以往的喜愛散步或上下樓梯，或者家裏的貓貓再不願跳或只會跳到較低的地方，那便可能代表牠們患有關節的不適。要改善上述情況，每週一次、及後漸變為每月或每三至六個月的針灸治療，都可以作出幫助或讓牠們處於無痛的狀態。

撰文：9Lives獸醫 Dr. Jessica Wong

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「定期檢查及針灸治療對動物健康的重要性」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）