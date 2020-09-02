豪景花園虐畜案｜律政司放生不提告　動保組織拆解慘案4大荒謬位

深井豪景花園在今年2月14日情人節當日發生虐畜案，逾20隻寵物被人殘酷掟落街，導致15死14傷。警方當時追尋涉事單位的住客，最後先後拘捕兩名男子，其中一名49歲男教師更到警署自首。 事隔半年，原來警方已完成案件的調查工作，不過律政司考慮證據後，決定不提出起訴。十八區動保專員麥志豪在炮轟律政司，指出今次事件的4大荒謬位。

十八區動保專員麥志豪斥事件4大荒謬位。（資料圖片）

1. 無經審訊撤控不公義

麥志豪表示，早在今年8月已收到內部消息指，律政司有可能不向兩名男子提告。他估計，當中原因與條例搜證時限有關。他解釋，根據當局原本用來起訴的簡易程序罪行規定，如警方或律政司在半年後沒有找到足夠證據起訴，便需撤控。警方在今年2月中拘捕涉案兩男子，至近日律政司公布不提告，正正是條例的搜證期限屆滿之時，而有關決定亦令公義無法彰顯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2. 動物案件不受重視

麥志豪批評，律政司今次撤控的決定，會向社會發放錯誤訊息，令市民覺得政府不重視虐待動物等嚴重罪行案件。

【豪景花園虐畜案】愛協人員當時帶走受傷貓貓接受治理。

3. 證據不足理由成疑

律政司以證據不足理由撤控。但麥志豪質疑，涉事男子在事發後自首，警方亦當場拘捕涉事人，而且有29條生命從同一單位高處墮下，他認為環境證供充足，對比起其他案件，他質疑當局為何輕易放棄，欠被害動物及涉事人一個公道。

4. 兩涉事男子可續養寵物

漁護署去年4月就提升動物福利展開諮詢，冀透過修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章），由防止和懲罰殘酷對待動物的行為，擴展至要求積極妥善照顧動物。修例建議包括，授權法院取消因殘酷對待動物而被定罪的人士飼養動物的資格。

麥志豪認為事件中最可怕之處，是獲律政司撤控的兩男子，日後可繼續飼養動物，不禁令人擔心日後再有悲劇發生。麥志豪希望政府可盡快修例，不再用簡易程序罪行對虐畜案被捕人提出起訴，並改以公訴罪行起訴，相信這樣才能令公義得到彰顯。

▾▾▾真兇自首竟無法入罪？點撃圖片放大：看豪景花園虐畜案詳細▾▾▾

+ 15 + 15 + 15

字