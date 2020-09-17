虎斑貓│公主貓發哈氣爆「人貓冷戰」　喵為滿足這基本需求認輸？

貓咪經常會給人一種高高在上的感覺，所以有貓主會自稱「貓奴」，把貓咪當作「主子」，不過主子的行為太過份，也會惹來貓奴的生氣。 日前有位台灣貓主分享了丈夫跟貓咪鬥氣的故事。她的丈夫兩度被貓咪哈氣後，就決定要跟牠冷戰，結果貓貓竟然在冷戰中求和？

高竇貓貝塔兩度對爸哈氣後，爸竟然跟牠展開冷戰。（facebook專頁：哈囉我是亨小利）

貓媽柴小姐家裏養了兩隻貓咪，分別是「亨小利」和「貝塔」。日前她在facebook發文，指丈夫前陣子回家時，一踏進家門就被貝塔哈氣，令他感到非常憤怒，決定出招對付牠！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「他覺得像連續二天回家就貝塔莫名其妙被罵，所以很生氣，不想理牠。」媽接受《香港01》訪問時表示，她丈夫決定跟貝塔冷戰，「多麼殘忍的懲罰！」

轉眼間幾天過去了，貝塔也察覺到這個微妙的轉變，於是默默地移動到爸旁邊討摸。她丈夫留意到牠，結果還是狠下心腸不理會牠。貝塔原本也一副「我沒事」、「我才不在乎」的樣子站起來，結果牠晃了一下，又在同樣的位置坐下，最後竟然一臉「生無可戀」。

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「他差一點破功。」今天（9月17日）已經是冷戰的第6天，她把貝塔的照片分享到facebook專頁「哈囉我是亨小利」，部分網民就對這場持久戰非常感興趣，「痛苦的是你丈夫」、「撐住啊」。

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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