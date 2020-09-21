唐狗｜粉絲媽看小鬼黃鴻升電視垂淚　黑狗嗅難過味道秒做反常行為

撰文：何東緯
最後更新日期：
每隻狗狗都有自己的性格，或許不全都是很愛黏人，但牠們都值得被愛。
當你傷感時，如果有狗狗陪伴在旁，心情總會好一些。在台灣，有狗主因藝人離世而感到傷感，看着電視特輯時更幾乎要哭出來。家中黑狗像是嗅到主人傷感的味道，竟反常作出了一個窩心行為，令媽媽被感動了。
黑色唐狗小乖做了一個很窩心的行為，令媽媽大為感動。（受訪者提供）
台灣藝人小鬼黃鴻升在本月16日突然猝逝，令粉絲們都感到極為難過不捨。近日電視台播出新一集《綜藝玩很大》，製作單位更特別剪出3分鐘「小鬼片段」，令身為粉絲的狗主Candy Shen極為激動，含淚默默觀看。
沒想到，這時一向不喜歡看電視的黑狗小乖，竟突然作出一個窩心行為，令媽媽大為感動，看着黑狗背影，慨嘆地說到：「真的連孩子都懂嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看故事，究竟黑狗小乖做了什麼行為，令媽媽極感動】
+23
+23
+23
媽媽Candy Shen接受《香港01》訪問時指，小乖今年已４歲了，是個乖巧的小男生。在牠只是8個月大時，便從收容所領養回家。這次小乖突然陪着看電視的行為，她認為小乖是懂的，牠只是想默默地守候在旁，給媽媽無聲的支持鼓勵。
▾▾▾往下拉繼續看有趣毛孩故事▾▾▾
日前，一名台灣網民分享父親與愛犬的合照，並指父親原本並不贊成她養狗，現時卻對狗狗愛不釋手。相中其父親正親吻小狗，該網民卻在貼文中道出一個驚人事實，讓一眾網民不禁爆笑。
▾▾▾這隻狗狗原來是位破壞王，過去還有不少罪狀▾▾▾
+13
+13
+13