唐狗｜粉絲媽看小鬼黃鴻升電視垂淚　黑狗嗅難過味道秒做反常行為

每隻狗狗都有自己的性格，或許不全都是很愛黏人，但牠們都值得被愛。

當你傷感時，如果有狗狗陪伴在旁，心情總會好一些。在台灣，有狗主因藝人離世而感到傷感，看着電視特輯時更幾乎要哭出來。家中黑狗像是嗅到主人傷感的味道，竟反常作出了一個窩心行為，令媽媽被感動了。