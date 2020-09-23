日本｜拳擊手母親心肌梗塞亡遺18貓　兒子用盡儲蓄接收原因超感人

人生無常，許多事情的出現，往往令你措手不及。在日本，職業拳擊手島川大器早前便遇上喪母之痛，在他辦理後事時，才驚覺媽媽原來一直養着18隻貓咪。他不忍心貓咪無人照顧，於是毅然承擔起責任，但一下子要照顧這麼多貓咪，給他的除了是責任感外，還是一筆龐大的支出。

島川大器突然被迫成為貓奴，但他在照顧這些貓咪時，卻意外收穫。（IG@neko18taiki）

現年35歲的島川大器，是日本的職業拳擊手。今年5月，他的媽媽突然因心肌梗塞猝死，在他趕回老家處理後事時，原本以為媽媽只是養了5、6隻貓咪，卻沒想到在打開大門的瞬間，才發現屋裏有18隻貓咪在走動。雖然他沒有照顧貓咪經驗，但也得趕緊準備水及食物給這些貓！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看故事，當島川大器面對這18隻突然出現的貓咪時，他為何仍堅持不棄養要照顧呢？】

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對於島川而言，這些貓咪不只是寵物，還是媽媽留下來的，他希望可以幫牠們找到新主人，給牠們一個溫暖的家。網民們也相當積極，為島川分享有貓咪需要領養的訊息，更安慰島川，表示「希望能找到用心的飼主」、「貓咪好可愛啊！」、「繼續努力，我們支持你的」。

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