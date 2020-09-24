屯門海濱公園研作寵物共享公園　開放予狗內進　公眾諮詢今日截止

康樂文化事務署擬開放屯門碼頭海濱公園作為「寵物共享公園」，並提出公眾諮詢，有關諮詢到今天（9月24日）截止，市民可以透過傳真或親身遞交相關回條。

屯門碼頭海濱公園景致怡人，是散步的好去處。（電影服務統籌科）

康樂文化事務署（康文署）於2019年推出「寵物共享公園」試驗計劃，全港目前有6個寵物共享公園，讓市民能夠帶同寵物內進，與不同的市民共享社區設施。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

目前屯門區只有2個寵物公園，分別是海皇路寵物公園（鄰近屯門泳池）和藍地寵物公園。康文署考慮當區市民對寵物公園的需要擬開放屯門碼頭海濱公園作為「寵物共享公園」，並提出公眾諮詢。

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傳仇狗人士組織反對

網上有零聲的反對聲音表示會動員仇狗人士作出反對，屯門碼頭樂翠區區議員盧俊宇接受《香港01》訪問指，日前曾於網上收集民意，有98%網民支持，只有少數網民反對，他曾落區收集民意，亦沒有市民向他提出行動。

非牟利獸醫服務協會（NPV）主席麥志豪，表示從不同途徑聽到反對聲音，他亦預期有市民反對，希望大家可以加把勁提交回條表示支持，「今次係一個起步，希望未來有更多人狗共融嘅空間。」

網上有不少反對聲音表示，擔心屯門碼頭海濱公園的公眾衛生受影響，盧俊宇及麥志豪均認為政府當局開放公園予狗隻進入以外，亦需要適當執法，把違反規則（讓狗隻隨處便溺的狗主）繩之以法，才能締造理想的人狗共融空間。

最後今日截止

康文署現正就擬開放屯門碼頭海濱公園作為「寵物共享公園」，並提出公眾諮詢，歡迎市民就上述建議提出意見。市民可填妥回條，傳真至2462-5418／2450-3014，或到屯門區民政事務處（屯門屯喜路1號屯門政府合署2樓）遞交，諮詢截止日期為今天（9月24日）。

點撃下載屯門碼頭海濱公園開放「寵物共享公園」諮詢回條（傳送門）

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康文署於今年1月起在6個公園試推「寵物共享公園」，位於九龍的啟德跑道公園正是其中一個試點。啟德跑道公園兩面臨海，不但風景宜人，同時更擁面積達1.5公頃的大草地，絕對是人寵同樂的好去處。