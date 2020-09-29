貓肥胖｜13kg最強英國短毛貓遭遺棄　入住收容所後竟命運大逆轉

撰文：何東緯
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肥貓是否特別討人喜歡的呢？為何每次出現肥貓照片，總是引來特別多的讚好？
近日，一張肥貓照片在網上瘋傳，牠肥得很誇張，足足是正常體重的4倍！令人傷感的消息，是牠遭前主人棄養了，並來到收容所裏暫住。不過，牠的命運很快便再次逆轉，1天內有200多人爭着要認養牠，希望替牠減肥並給予一個溫暖的家。
（fb@ACCT Philly）
這隻肥貓咪叫寬條麵（Lasagna），牠來自美國費城，今年已5歲。早前牠在當地公園遊蕩時被人發現，於是救起了牠並送到賓夕法尼亞州費城的ACCT Philly收容所。
當義工看到這肥貓時，都沒法猜出牠的品種，牠看似是隻短毛家貓，但替牠磅重時，驚人的數字令義工們都驚訝極了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，肥貓寬條麵究竟有多重呢？獸醫稱牠的體重，是標準的4倍！】
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寬條麵來到Hammer家後，得到周全的照顧。Hammer全家都對寬條麵很好，並與獸醫有緊密的聯繫，希望循序漸進地替貓咪減肥，讓牠回復健康的體重。
網民對於寬條麵找到溫暖新家表示安慰，大家都希望貓咪體重能降下來，生活健康愉快，不用受疾病折磨。
▾▾▾往下拉繼續看另一隻肥貓的故事▾▾▾
▼▼▼▼▼台灣網民Emma飼養了一隻名叫「Didi」的貓咪，性格溫和，能和不同的人或貓融洽相處。牠唯一會發脾氣的時候，也許正是每年的定期剪毛後。點擊放大看Didi為何剪毛後發脾氣樣子▼▼▼▼▼
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