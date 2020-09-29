貓肥胖｜13kg最強英國短毛貓遭遺棄　入住收容所後竟命運大逆轉

肥貓是否特別討人喜歡的呢？為何每次出現肥貓照片，總是引來特別多的讚好？

近日，一張肥貓照片在網上瘋傳，牠肥得很誇張，足足是正常體重的4倍！令人傷感的消息，是牠遭前主人棄養了，並來到收容所裏暫住。不過，牠的命運很快便再次逆轉，1天內有200多人爭着要認養牠，希望替牠減肥並給予一個溫暖的家。