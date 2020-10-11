領養貓│婆婆不愛貓　揚言要用垃圾袋打包　喵使窩心招數扭轉結局

不少長輩都排斥養寵物，偶爾還會擱狠話阻止子女帶貓狗回家。 台灣有位網民於去年領養了一隻三色貓，當時媽媽揚言會把牠打包當垃圾丟出去，結果現在卻把貓咪視作心肝寶貝，更不惜花費二千多元買貓罐伺候牠。

三色貓Ketone過去一直在獸醫診所打滾，特別挑通眼眉，用絕招收服人心。（受訪者提供）

她接受《香港01》訪問指，母親曾失去一隻陪伴很久、很重要的狗狗，一直非常難過，所以排斥再養貓狗。當她說要抱Ketone回家時，她母親揚言：「她會趁我不在的時候，把牠打包當垃圾丟出去。」Ketone絕不是省油的燈，挑通眼眉的牠一進門就出大招，收服她母親，令她招架不住，「現在只要看到貓路過，就撈起來又親又抱。」

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「每次經過寵物店，她一定會把我拖進去買罐頭，而且超大手筆，有次搬了超過1萬元（約港幣2千6百元）的貓罐頭回家。」在社會打滾多年的Ketone，早就把貓罐的包裝記得滾瓜爛熟，看到她母親帶著高級日本湯罐回來，興奮到尾巴一直抖來抖起，「連叫聲都特別高亢，一直蹭著她，好像在感謝她！」

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？