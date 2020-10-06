孝順唐狗送上腸仔煎雙蛋早餐　爸感暖意驚醒　聞到香氣秒崩潰

撰文：胡巧欣
最後更新日期：
寵物經常會做出奇怪的行為，令主人感到不知所措。
台灣有位狗主在社交平台分享日前遇到的搞笑場面。那天早上，他張開眼準備起床，便發現愛犬阿V為他送上一份香噴噴的香腸煎雙蛋早餐，令他頓時哭笑不得。
台灣狗主小赫日前（10月3日）在社交平台發了一張爆笑照片，早上一起來狗狗阿V就準備了一份「香噴噴」的「香腸煎雙蛋」早餐給他，惹網民爆笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
爸爸小赫接受《香港01》訪問表示，阿V日前偷偷爬上床睡，「結果睡到翻肚，還打呼。」最重要是，他一張眼就看到一份香腸煎雙蛋早餐，正當他準備叫醒阿V時，牠還為這份早餐添上「香味」。
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「你偷偷爬上床睡就算了，可以不要一早就用這個跟我說早安？」爸把睡醒一刻看到的畫面拍下來，並且發布到facebook群組「有點毛毛的」，獲得過千位網民點讚，部分網民留言指，「阿爸專有福利」、「今早來點香腸雙蛋」、「有味道嗎？」
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▼▼▼父母通常也是最愛狗的一群，早前一名父親正親吻愛犬，女兒卻突然吐出一句一句話毀掉溫馨氣氛▼▼▼
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