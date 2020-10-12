晨勃被黑貓當貓棒　爸爸丁丁被咬傷進醫院　醫生問一句他超尷尬

不少貓主都喜歡自製貓玩具，只要看到貓咪寵幸自己DIY的玩具，爸媽都會非常滿足。 台灣有位網民日前竟自製「人肉逗貓棒」。他早上醒來，發現自己有晨勃的情況，旁邊的黑貓也好奇地盯著，於是試著用丁丁逗牠玩耍，結果⋯⋯

爸近月領養了黑貓「歐元」，而且跟牠感情非常好。（facebook圖片）

日前，爸起床時發現自己晨勃了，旁邊的歐元一直盯看著他直立的丁丁，若有所思。爸忽發奇想，試著用力把丁丁變成「人肉逗貓棒」，歐元看著看著，眼睛開始閃爍起來，爸「以為我家的貓只會用爪子弄一下」，結果下一刻⋯⋯

▾▾▾爸把丁丁當作貓玩具，下場會是怎樣呢？點撃圖片放大：看後續▾▾▾

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「我好尷尬。」爸及後到醫院求診，把經歷說給醫生時，感覺超尷尬。他把如此慘痛的經歷分享到facebook群組「爆廢公社」，結果吸引了多達1萬4千人點讚，大部分網民都認為這位爸爸的經歷太好笑，「感謝您犧牲丁丁換大家的歡笑」、「只能說版主勇氣可嘉」、「想知道醫生跟護士的反應」。

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

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香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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