消委會｜寵物移民英國3大陷阱　專家指做漏一件事要坐移民監4個月

最近英國放寬港人移民的限制，不少港人都有意帶著愛寵一起移民到英國。 本地寵物移民公司Pet Life接受《香港01》訪問時表示，寵物移民手續遠比人類繁複，假如寵主做錯一些事，寵物有機會要坐「移民監」，隨時長達4個月。

本地寵物移民公司Pet Life首席移民主管陳鈞濤（Billy Chan）接受《香港01》表示，假如寵主要帶寵物移民，需視乎地方而定時間，預早3至８個月準備。假如文件出錯，或者施打的針藥有誤，寵物有機會要坐「移民監」。

▾▾▾打錯一支針竟然要付25000元？寵物還可能要「坐監」？！點撃圖片放大：看移民英國3大伏位▾▾▾

+ 7 + 7 + 7

Billy分享一個近期把狗狗移民英國的求助個案。他指有位寵主自行辦理寵物移民手續，可惜到埗後發現文件有錯漏，於是馬上聯絡Pet Life ，但狗狗已白白坐了兩天監：「佢自己搵獸醫打針、拎文件去漁護署加簽，結果針卡、入口文件填錯，我哋同漁護署聯絡，補辦返文件，佢隻狗仔即日已經放返出嚟，但都已經困咗喺入面兩日。」

寵物移民手續繁複，Billy建議寵主選擇一條龍服寵物移民公司代辦相關手續：「即是有自家獸醫診所，處理所有有關獸醫簽署的文件、有旅行社牌照可直接與航空公司處理寵物機位，並且有固定的辦公地點。」

【點擊圖片看熱門寵物移民須知】