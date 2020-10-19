唐貓從監視器消失32小時　媽把握黃金72小時　用超瘋狂方法找回

若寵物突然在你眼前消失，你會有什麼反應？台北有貓主在社交群組表示，早前自己與家人到墾丁度假，突然接到其他家人打來的緊急電話，指家中其中一隻貓咪「iPad」似乎不見了。貓主翻看監視器，發現iPad由前一天開始，就離奇地從監視器畫面消失。貓主立即趕回台北，展開找貓行動，指「活要見貓，死要見屍」。

貓主子犬愛貓如命，家中的主子有一個專為牠們而設的貓房。 （Facebook@子犬）

貓主子犬接受《香港01》訪問時指，家中養了6隻貓咪，牠們性格、年齡都各有不同。日前他們一家人到墾丁歡度中秋假期，拜託家人幫忙照顧家中的主子們。出門當天，剛好有師傅上門清洗冷氣，子犬千叮萬囑家人和師傅都要確認貓咪們的安全，離開前更要清點一下貓咪的數量是否六隻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰不知在旅行的第二天早上，子犬就收到家人打來的電話，指一整天都找不到iPad，懷疑牠不見了。子犬指iPad從少就很愛躲藏，之前也曾開過櫃門，把自己關在櫃裡，後來子犬是透過監視器成功找到牠。所以她連忙翻看監視器，「希望可以透過監視器，完美的追蹤到iPad的行蹤」。

唐貓憑空消失

但子犬沒想到，是次監視器畫面錄到的是iPad憑空消失！她表示iPad近期非常愛躲在天花板間接燈槽上，所以當師傅來到的時候，iPad也是直接一躍而上，躲在老地方，而剛好監視器都有拍到這個情況。不久後，iPad在間接燈槽上遊走，突然離奇消失在監視器的死角，然後伴隨著幾聲像是物品掉落的巨響。看到iPad就這樣無緣無故消失，子犬即刻從墾丁起行，趕回台北，展開黃金72小時的找貓行動……

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子犬足足用了整整32個小時，才找回iPad。「我一想到就好難受！萬一我們沒有趕回台北，iPad怎麼辦？」幸好皇天不負有心人，最後一家五口六貓，終於在中秋節團圓了。

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