黑白唐貓被虐待染成「彩虹貓」？爸開門揪虐貓者　驚覺真兇是...

外國時常會出現一些把寵物染成五顏六色的「虐待事件」。 美國有位貓主日前把家中兩隻黑白貓放出屋外玩耍，沒想到只是外出一會兒，貓咪就染到全身彩色！當他以為是誰對他的寶貝搞如此大的惡作劇，想出門算帳時，竟驚覺罪魁禍首是自己。

貓主Rodger家裏養了兩貓黑白貓，分別是Tage和Tail。（facebook圖片：Rodger Sherman）

美國貓主Rodger Sherman，家裏養了兩隻貓咪，分別是Tage和Tail。牠們熱愛自由，時常會站在窗邊，用炙熱的眼神看著Rodger，希望爸大發慈悲放牠們外出玩耍。不過爸認為屋外太危險，所以很少會放牠們外出，直至這天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，Rodger全家人都忙著整理後院，Tage和Tail一邊抓著窗網，一邊喵叫，看來不甘被困在屋內。於是，爸在家人整理好後院之後，便把Tage和Tail放到屋外，讓牠們自由走動一下。沒想到，回頭卻看到原本黑白色的牠們，全身變成彩色！

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Tage並沒有察覺到自己的身體有何改變，不過Tail很快就發現自己全身染到五顏六色，並為此感到非常困惑，還以為被爸整蠱，於是憤怒地喵他。爸感到超無奈，明明就是牠們主動把彩色印上去！

幸好，牠們身上的顏料只要簡單清洗一下就可以回復原狀，不會對健康有任何影響。

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