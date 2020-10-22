台灣忌廉哥│英短貓擺臭臉做店長爆紅　一招吸金必殺技躺著也賺錢

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 有台灣網民早前逛夜市時巧遇到一隻店長貓「Q比」，雖然牠顧店期間整天都擺著臭臉，但仍吸引不少人圍倒牠，全因牠有一個吸粉優點！

貓咪「Ｑ比」在台灣夜市當店長貓，吸引不少愛貓之人光顧。（Instagram圖片：q.__.be）

早前，有台灣網民在社交平台上分享了一張可愛貓照，指逛夜市時遇到超可愛的店貓，貓咪身前還有個箱子寫著牠的Instagram帳號，並寫上「自己的罐罐、自己賺，歡迎隨意打賞。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來這隻可愛的貓咪叫作「Q比」，是隻混種英國短毛貓女，由台灣飼主Alan所飼養。Alan接受《香港01》訪問指，朋友在台南大東夜市跟花園夜市開了家拉茶店，「我都會帶Q比一起去逛夜市，就大概一個月前，我去找朋友。結果Q比就跳去攤位的桌面上趴著，我跟朋友開玩笑說，讓牠當店貓好了。」

結果，試了一個晚上，生意竟然隨著Q比而節節上升！於是牠就正式成為了貓店長！

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Q比身前放了一個箱子，請大家打賞，原本是Alan和朋友覺得好玩弄出來，結果真的有客人打賞牠，「會有人投錢打賞Q比，打賞是不會到很多，熟客偶爾會拿肉泥來餵牠。」

不過Q比是位女生，不喜歡被人亂摸，不過還是有很多人不遵守規矩，時常亂摸牠的身體、屁股，害牠時常生氣，Alan指：「Q比只能摸頭，但那些人就是故意要摸牠屁股、搓牠屁股！」這些時候Alan就會馬上制止對方，「請他不要再把貓弄生氣了。」

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這隻叫劉伯伯的異國短毛貓，被稱為貓界周潤發，牠的魅力當然沒法擋。雖然今年已10歲，但仍活力十足，經常接受傳媒訪問，並在IG和FB上分享牠的生活瑣碎事。

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