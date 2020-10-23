流浪狗｜泰國男喝醉強抱浪浪回家陪睡　結局神展開人狗命運逆轉勝

負責任的人總是最有魅力。 不知大家還是否記得，10月初有泰國男子在醉酒後，竟然強行拐走路邊的浪浪回家，結果事件一夜爆紅。這男子在睡醒後，發現身邊多了一隻狗，向朋友追問下才得知自己前一晚的荒誕行為。

這宗有趣的強行拐走浪浪事件，發生在10月初。當時泰國男子Yutthaphum Kaewekhem（匿稱Nong）到曼谷的一間餐廳與友人吃飯飲酒。沒想到散席後，Nong在路上遇到一隻浪浪，他二話不說就強起要抱起狗狗到車內，即使狗狗三番兩次跳了下車，但他最後還是將浪浪帶回家一起睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，當初黑色浪浪是如何來到Nong家】

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【點擊圖片放大看，Nong醉醒後的反應，以及收養後狗狗的生活變成怎樣】

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實在是個令人高興的故事，流浪狗Moo Ta終於有個美滿的家。據悉，當日在旁的白色浪浪，在事件曝光後，很快也被好心人領養了回家。雖然Nong飲醉酒做了些令人意想不到的事，但同時也令兩隻浪浪有幸福的家，這似乎也算是做了一件好事吧！

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