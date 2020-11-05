唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。 台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

小唐狗幼時毛髮灰灰黑黑，毛色看起來像「咖啡」般，所以取了「咖啡」這名字。（受訪者提供）

動物義工賴先生早前在社交平台分享狗狗「咖啡」大變身的對比照！小時候的咖啡原本是隻黑嘴的小唐狗，看起來有點害羞、有點怕人，長大後的咖啡卻十足一隻充滿仙氣的柴犬！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主陳宛宜接受《香港01》訪問時指出，當初看了電影《十二夜》，得知收容所的貓狗如果12天沒有人領養就要接受安樂死，為此感到非常心酸。她遇上咖啡的時候，恰巧是冬天，「在冬天的夜裡，覺得流浪狗好可憐。」於是就馬上領養了牠。

「只要洗完澡後，我都會幫咖啡拍一張照片。」轉眼間1年過去，媽回看咖啡的照片，發現牠原本灰黑黑的嘴巴、耳朵，越洗越白，就連楚楚可憐的垂耳也變成一雙立耳！還有網民問牠：「咖啡是不是柴犬？」咖啡是洗到掉色還是被人掉包了？

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「評評理這樣子可以退貨嗎？」義工把咖啡的照片分享到facebook群組「米克斯傳奇」後，吸引了近4千網民點讚，不少網民都對咖啡的改變表示驚訝，「黑嘴不見囉」、「變帥了！」、「這是炫耀文」、「臉有擦美白產品吧」、「只是褪色而已，下水洗過就不可以退貨哦」。大家覺得咖啡現在的樣子有像柴犬嗎？

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

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