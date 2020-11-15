貓換毛｜貓奴必知家居除毛大法　輕鬆清理靠這東西就可以了

貓毛，所有鏟屎官永遠的痛。那些受不了屋裏有毛的人，奉勸你們就遠離貓咪吧。因為它們掉起毛來，那真的是毫不留情。更可怕的是，你掉毛就掉毛唄，掉下來的毛還特別難收拾！掃，掃不起來；拖，拖成一團；就算你俯下身子，趴在地板上擦，累得很不說，這幫該死的貓毛還會飄飄然的飛起來，在空中嘲諷你的無能為力。

好絕望啊，貓毛到底怎麼收拾呢？其實有個小妙招，一點都不難啦。只要用你喝剩的茶葉，就可以輕鬆搞定貓毛了。沒錯！就是喝剩的茶葉。下面，我就手把手，把這個妙招教給你。

全屋貓毛，要打理時很麻煩。

把喝剩的茶葉直接倒在手上，一邊倒一邊把茶葉的水分擠出去，當茶葉微感潮濕即可。在房間裏撒上一把茶葉，像平時掃地時一樣，慢慢地推着茶葉掃，一邊掃一邊就會發現，輕飄飄的寵物毛這時變得很聽話，都聚攏到茶葉堆裏，和茶葉卷在一起，片刻整間屋子就打掃得乾乾淨淨。如果您家裏鋪的是顏色較淺的地板，那麼最好使用綠茶或沖泡多次的茶葉來清理，避免出現染色現象。

原來茶葉可令貓毛清理得更輕鬆。

有時，家裏除寵物毛外，還會有一些細毛毛很容易在空氣中飄浮，掃地時不容易聚攏。因此，在掃地之前，還可以先在空氣中和地面上噴灑一點點水(用澆花的噴壺噴水效果最好)，有了水的凝聚，細毛毛會結成一個一個的小團沉落地面，然後用乾淨的抹布擦地板即可。各位貓友是不是覺得不可思議呢，想回家躍躍一試呢。那就趕緊動起來吧，又節省又環保，還可以有個乾淨舒適的環境。何樂而不為呢！

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