【新冠肺炎】遇募捐冰河期　電子錢包推網上遊戲　助養流浪狗

疫情持續近一年，社會運作幾乎停擺，受影響的不只是廣大市民，同時亦波及一群被遺棄的毛孩。疫症肆虐期間，保護遺棄動物協會（SAA）等動物保護機構因被迫取消籌款活動而遭遇募捐冰河期，機構經費收入大減。此時由電子錢包推動的數碼慈善捐贈活動應運而生，例如透過網上遊戲，藉用戶的網上互動化為實際善款，再助養流浪狗。這種創新的募捐方式將如何成為機構的新希望，拯救更多毛孩呢？

香港每年都有大量狗狗被遺棄，比較幸運的流浪毛孩遇到保護動物組織的拯救，有幸獲得溫暖的照顧，直至終老。但保護動物機構一直面臨人手或資金方面的壓力，尤其經歷疫情期間，令傳統的線下募捐活動被迫延期甚或取消，直接影響他們的恆常收入。SAA市場經理關紫澄指出：「許多籌款活動如嘉年華、步行籌款活動和展覽會等為了減少人群聚集而只好取消舉辦，更有捐款人因收入有所調整而決定暫時停止捐助，種種因素令善款大大減少。」為了在疫境下盡力照顧毛孩，捐款模式的轉型是在所難免的。

疫情令SAA傳統的線下募捐活動被迫延期甚或取消，直接影響他們的恆常收入。

消費變捐款

電子錢包AlipayHK近年推動的數碼慈善捐贈剛好為SAA提供了一個營運轉機。SAA早前加入AlipayHK的慈善捐贈繳費服務，讓市民透過AlipayHK即時捐款予機構，方便隨時捐獻。

《汪之助GO！》資助的每隻「毛孩」都有故事，可點擊詳情查閱，揀選屬意「毛孩」作為捐贈「愛心」對象，按照提示完成每日不同任務即能獲得「愛心」。

SAA現時更參與了AlipayHK推出的In-app公益助養小遊戲《汪之助Go！》，透過用戶的虛擬體驗轉化為實際助養行動，捐贈毛孩的恆常生活開支，讓消費變得更有意義。只要參與遊戲，完成不同的日常消費就可以收集遊戲愛心，再將愛心捐贈予屬意助養的狗狗，AlipayHK就會提供實際資助，為改善棄養毛孩的生活出一分力。無論是行有餘力但專心在家抗疫的善心人，抑或是有心無力的熱心人，都可透過小遊戲零成本地借助AlipayHK的捐獻幫助有需要的毛孩。

科技救老狗

對於物色受助毛孩方面，SAA指出機構內年紀較大的狗狗容易被忽略，故偏向選擇「長老級」，牠們不及年輕狗狗活潑及討好，同時亦因為年紀大、病痛多，開支非常大。

Mumbo患乳腺瘤，需長期服用藥物治療及定期覆診，AlipayHK的資助幫助解決Mumbo固定的醫療開支。

以《汪之助Go！》其中一隻受助的年長流浪狗狗Mumbo為例，Mumbo現時患上乳腺瘤，需長期服用藥物治療及定期覆診，固定的醫療開支帶來一定的經濟壓力；Glory則於小時候被遺棄在SAA門外，個性由非常怕人到現在喜歡與人相處，義工都花費了不少心力。現時AlipayHK已經為Glory和Mumbo，以及另外兩隻毛孩Lulu和Lily捐贈了生活開支，添置了日常糧食、所需的藥物和繳付日常醫療費用。目前參與活動的狗狗已達9隻，AlipayHK表示期望日後能夠幫助更多狗狗，同時希望向公眾展現能夠透過科技創造無限可能。

現時AlipayHK已經為Glory和Mumbo，以及另外兩隻毛孩Lulu和Lily捐贈了生活開支，SAA亦為牠們添置了日常糧食、所需的藥物和繳付日常醫療費用。

對比傳統捐款方式，例如經支票、現金、銀行戶口轉帳、信用卡自動轉帳至慈善機構，甚至經便利店作出捐贈，這些途徑都需要捐贈者事前填寫表格以及提供大量個人資料，以便機構日後作跟進，繁複的程序往往會令大眾對捐款卻步。數碼慈善捐贈有助簡化捐款程序，足不出戶就可向心儀的慈善機構捐款，切合現時在家抗疫的環境，幫助避免不必要的社交接觸，增添了一份防疫意味。《汪之助Go！》更有助提高公眾對被遺棄動物的關注，同時增加機構的經費收入，確保機構持續營運，勢成捐贈新趨勢。

想了解更多《汪之助Go！》有關資訊，可瀏覽：

https://bit.ly/34HrlPW