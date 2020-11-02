逗貓棒原來要這樣玩？貓咪姊妹示範最正確玩法　網民：都成精了

與喵星人玩逗貓棒是一種樂趣，不過最令貓奴傷感的，莫過於當你拿着逗貓棒時，貓主子卻完全不理睬你。 近日一段貓咪玩逗貓棒影片在網上瘋傳，引起不少網民熱烈討論。因為大家從沒想過，貓咪們已經進化了，不用勞煩貓奴，自己也有方法自娛。

（fb@米克斯喵 麒麟Kilin與皮蛋豆腐）

這段超有超的逗貓影片，由國立臺灣藝術大學書畫藝術學系助理教授高義瑝所分享出來。影片中可到兩隻可愛貓咪在嬉戲，牠們玩得極起勁，跑來跑去又翻身，完全不用貓奴操心。網民看到後也大呼把癮，沒想到貓咪都已進化，快要成精了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟兩隻貓咪如何使用逗貓棒】

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高義瑝表示，在發現兩隻小貓的山上，還有十多隻貓咪在流浪。山上環境潮濕惡劣，因此貓咪們的身體狀況都不太好。小貓們一直生又一直夭折，令人感到無助。幸好最後找到台灣之心愛護動物協會，並提供流浪犬貓絕育補助，目前已經有八成的貓咪完成結紮。

每隻貓咪都是可愛，牠們都值得擁有一個家，請以領養代替購買！

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【眼看的東西並不可靠，竟然出現了6腳貓】