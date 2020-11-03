媽燒完元寶回屋休息　傻氣高山犬轉性狂吠　開門即見驚人場面

貓狗的觸覺比人類敏感，只要身邊的環境稍為有點不對勁，都可以馬上察覺出來。 台灣有飼主在社交平台分享，日前於門外燒金銀衣紙後，愛犬一直吵著要瑰零食，媽又熱又累、原本不打算理牠。最後聽到狗狗叫得越來越急，決定去看一看，當下才驚覺出大事了！

高山犬「萬金」平日傻頭傻腦，今次終於一洗污名，一狗救全家。（受訪者提供）

台灣飼主Emily日前（11月1日）在社交平台分享了一個驚險的經歷。她當日在家門口燒完金紙拜神明後，便回到屋內休息，結果家裏的高山犬「萬金」卻吠過不停。

媽接受《香港01》訪問時指出，萬金當時叫得很急，「就是一直要我出去那種叫聲。我一開始以為牠想吃零食，所以隔著玻璃窗拿零食給牠看，結果牠的注意力卻不在零食上。」媽拿出零食，萬金還是吠過不停，她原以為萬金是撒嬌，不想理牠。牠卻越吠越急，最終媽決定出去看看，結果發現......

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萬金平日總是傻頭傻腦，牠的傻氣絕對比得上雪橇犬，平日吠叫都是為了零食、散步，媽笑說：「這麼英勇還是頭一次！」事後，媽立即拿出一整包肉乾出來，「我一邊餵、一邊用高八度的誇張音調誇牠好棒。晚餐也加菜，賞牠一整條去皮去骨的的金鯧魚。」

媽把萬金英勇事跡分享到facebook群組「有點毛毛的」，不少網民都大讚萬金乖巧，留言指：「必須加肉！連加五天！」、「還好有護家神犬萬金提醒」、「養這隻有價值了，加菜到年底」。

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傻氣絕對是組成雪橇犬的重要元素，牠們時常都做出「出人意表」的行為，實在沒辦法找到比牠更傻的狗狗！日前有網民在社交平台分享了幾張二哈跟玩具車的照片。別以為狗狗整天咬著玩具，就代表牠喜歡它，牠背後可能有著難以告人的蠢祕密。

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居住在台灣的雪橇犬Sora，日前趁著媽外出洗衣服時偷溜出門，及後家人搜遍住處附近都找不到牠，直至回家聽到牠的聲音才發現牠跑到屋外的水溝裏！而且還變種成一隻巨大灰鼠......

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這隻叫Tydus的阿拉斯加雪橇犬，小時候的樣子真的像毛公仔般，最喜歡就是討抱撒嬌。沒想到幾年時間過去，牠成長得很快很健康，現在的牠雖然同樣愛討抱，但媽媽已心累地表示：抱不動了！

【點擊圖片看這隻雪橇犬的成長過程，果真是歲月不留人啊！】