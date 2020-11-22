澳洲牧羊犬│狗狗長大後狂甩色　3年間變大理石花紋面罩超特別

看着狗狗的成長，真是充滿了驚喜。 這隻狗狗在媽媽接回來的時候，明明就是披着黑色毛髮，但沒想過幾年過去，牠身上的毛色卻起了變化，更漸漸變成大理石紋般顏色，面上更像戴了白色面罩，像極英氣十足的蝙蝠俠。

Maury來到家裏時才1歲，是隻開心活潑的小狗。（fb@Dogspotting Society）

這隻來自美國西雅圖的澳洲牧羊犬，牠的名字叫Maury，今年已6歲半。當媽媽Sheryl Duyungan‎回想起牠剛來到家時，是隻全身覆蓋着黑色皮毛，腹下是咖啡色的可愛小狗。但幾年後，Maury的毛色開始出現變化，烏黑的毛逐漸褪色，變成大理石紋般，還戴上了白色面罩呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Maury成長後變成怎樣呢？】

+ 2 + 2 + 2

現時Maury的毛髮褪色情況已穩定下來，媽媽Sheryl指由於狗狗沒有異樣，現在已不會太擔心。甚至乎覺得，這隻狗狗的顏色與別不同，顯得更加可愛。

網民一致認同，這狗狗顏色實在很美。「超級可愛，我喜歡」、「別人家的狗狗就是不一樣」、「牠的毛色真是超級有趣」、「這隻特別版狗狗，要好好珍惜」、「很英俊的狗狗，白色也不錯」。

【會變褪色的狗狗，似乎會給人更大的驚喜。點擊圖片看看這狗狗的蛻變，黑色變黃色真的很神奇】

【點擊圖片放大看這隻由黑變白的可愛拉布拉多犬】